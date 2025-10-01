Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 09:04

До 14 выросло число отравившихся детей в школе в Екатеринбурге

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

До 14 выросло число отравившихся детей в лицее Екатеринбурга. По данным SHOT, ученик 8 класса рассыпал предтренировочный комплекс Psychotic в мужской раздевалке. Его частицы настолько сильно распылились в воздухе, что всё по вентиляции дошло в женскую раздевалку.

Предтрен Psychotic — это сильнодействующий стимулятор, он предназначен для опытных спортсменов: бодибилдеров и тех, кто занимается силовым экстримом.

Порошковый энергетик оказался причиной отравления 12 пятиклассников в российской школе
Порошковый энергетик оказался причиной отравления 12 пятиклассников в российской школе

Ранее Life.ru сообщал, что в Екатеринбурге дети отравились веществом в школе перед уроком физкультуры. В результате школьникам потребовалась помощь медиков. Причиной отравления пятиклассников стал предтренировочный комплекс препаратов. Они употребили порошковый энергетик перед началом занятия.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Только на Life
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar