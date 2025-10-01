До 14 выросло число отравившихся детей в школе в Екатеринбурге
До 14 выросло число отравившихся детей в лицее Екатеринбурга. По данным SHOT, ученик 8 класса рассыпал предтренировочный комплекс Psychotic в мужской раздевалке. Его частицы настолько сильно распылились в воздухе, что всё по вентиляции дошло в женскую раздевалку.
Предтрен Psychotic — это сильнодействующий стимулятор, он предназначен для опытных спортсменов: бодибилдеров и тех, кто занимается силовым экстримом.
Ранее Life.ru сообщал, что в Екатеринбурге дети отравились веществом в школе перед уроком физкультуры. В результате школьникам потребовалась помощь медиков. Причиной отравления пятиклассников стал предтренировочный комплекс препаратов. Они употребили порошковый энергетик перед началом занятия.
