Врач назвала неочевидные случаи заражения бешенством

Вирус бешенства может передаться человеку даже через незначительные повреждения кожи или слизистых оболочек, попав на них со слюной заражённого животного. Об этом сообщила РИАМО врач Екатерина Демьяновская.

«Даже небольшая царапина, укус или ослюнение животным могут привести к заражению бешенством из-за особенностей самого вируса», — сказала Демьяновская.

Специалист уточнила, что возбудитель болезни в высокой концентрации присутствует в слюне инфицированного зверя, который становится заразным ещё до проявления первых симптомов, что и формирует основную угрозу. По словам эксперта, для инфицирования достаточно мельчайшего нарушения целостности кожных покровов. Демьяновская пояснила, что вирус не поражает внутренние органы или кровь, а его главной мишенью являются нейроны центральной нервной системы.

От места проникновения возбудитель перемещается по нервным путям к головному и спинному мозгу, и этот процесс может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, что обуславливает долгий инкубационный период. Врач добавила, что наиболее опасными считаются повреждения лица, шеи и кистей рук из-за их насыщенности нервными окончаниями и близости к ЦНС.

Ранее Life.ru рассказывал, что бездомные собаки могут переносить смертельно опасные для человека заболевания, в том числе и бешенство. Перед тем как животное переселится в новый дом, ему следует пройти первичный ветеринарный осмотр и сделать все необходимые прививки.