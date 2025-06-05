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5 июня, 16:44

Стало известно о новых случаях вируса Коксаки в Турции среди россиян

Mash: Минимум 10 россиян могли заразиться в Турции вирусом Коксаки

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Заразиться вирусом Коксаки в Турции за май и июнь могли минимум десять россиян. Два случая уже подтверждены, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, за этот период одна из крупных российских страховых организаций зафиксировала 4200 обращений. Из них десять — от туристов с подозрением на инфекцию. Два случая были задокументированы. Причем, как отметили в Российском союзе туриндустрии, год назад за аналогичное количество времени было уже девять подтверждённых случаев.

Россиян призвали не отказываться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки
Россиян призвали не отказываться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки

Напомним, что 1 июня в турецком отеле «Sunlight resort» была зафиксирована вспышка вируса Коксаки среди российских отдыхающих. У заразившихся наблюдаются рвота, диарея и кожная сыпь. При этом власти Антальи пока не получали сведений о вспышке заболевания. Однако в связи с этим в РАН посоветовали воздержаться от поездок в Турцию.

Юлия Сафиулина
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