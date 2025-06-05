Стало известно о новых случаях вируса Коксаки в Турции среди россиян

Заразиться вирусом Коксаки в Турции за май и июнь могли минимум десять россиян. Два случая уже подтверждены, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, за этот период одна из крупных российских страховых организаций зафиксировала 4200 обращений. Из них десять — от туристов с подозрением на инфекцию. Два случая были задокументированы. Причем, как отметили в Российском союзе туриндустрии, год назад за аналогичное количество времени было уже девять подтверждённых случаев.