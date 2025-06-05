Россиян призвали не отказываться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки

Россиянам не стоит отказываться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки. Об этом рассказал в беседе с «Постньюс» член-корреспондент РАН, профессор и доктор биологических наук Пётр Чумаков.

Он утверждает, что придерживаясь простых гигиенических норм, можно практически исключить возможность заражения вирусом Коксаки. Специалист также отмечает, что солёная морская вода не является благоприятной средой для этого вируса.