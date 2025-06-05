Россиян призвали не отказываться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки
Биолог Чумаков: Вирус Коксаки не должен стать причиной отказа от отдыха в Турции
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Россиянам не стоит отказываться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки. Об этом рассказал в беседе с «Постньюс» член-корреспондент РАН, профессор и доктор биологических наук Пётр Чумаков.
Он утверждает, что придерживаясь простых гигиенических норм, можно практически исключить возможность заражения вирусом Коксаки. Специалист также отмечает, что солёная морская вода не является благоприятной средой для этого вируса.
По мнению профессора, нет оснований для немедленного тестирования после выздоровления, поскольку вирус полностью элиминируется из организма. В связи с кратковременностью инкубационного периода, риск дальнейшего распространения инфекции также исключается.
Напомним, в начале июня россияне рассказали о вспышке вируса Коксаки среди отдыхающих в турецком отеле. Симптомы заболевания обнаружили у себя 15 постояльцев, среди заболевших есть дети. Однако власти Антальи не получали сведений о вспышке заболевания. Тем не менее в РАН посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Турцию.