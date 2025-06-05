Терапевт рассказала, как защититься от вируса Коксаки на отдыхе в Турции

Российских туристов, планирующих отдых в Турции, может подстерегать опасность заражения вирусом Коксаки. Терапевт Ольга Малахова в разговоре с «Постньюс» рассказала о способах защиты от него и возможных осложнениях.

По словам специалиста, вирус наиболее опасен для детей, но и взрослые не застрахованы. Несмотря на кажущуюся лёгкость течения, Коксаки может привести к серьёзным последствиям, таким как менингит и энцефалит. Типичные симптомы: сыпь на конечностях, тошнота, слабость, боль в горле и резкий скачок температуры.