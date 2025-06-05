Терапевт рассказала, как защититься от вируса Коксаки на отдыхе в Турции
Врач Малахова: Вирус Коксаки может привести к менингиту и энцефалиту
Пара на пляже. Обложка © Freepik
Российских туристов, планирующих отдых в Турции, может подстерегать опасность заражения вирусом Коксаки. Терапевт Ольга Малахова в разговоре с «Постньюс» рассказала о способах защиты от него и возможных осложнениях.
По словам специалиста, вирус наиболее опасен для детей, но и взрослые не застрахованы. Несмотря на кажущуюся лёгкость течения, Коксаки может привести к серьёзным последствиям, таким как менингит и энцефалит. Типичные симптомы: сыпь на конечностях, тошнота, слабость, боль в горле и резкий скачок температуры.
Малахова подчеркнула, что антибиотики против вируса неэффективны. При обнаружении симптомов необходимо обратиться к врачу и обеспечить обильное питьё. Кроме того, врач советует избегать посещения пляжей и водоёмов, так как вирус долго сохраняется в воде, а также тщательно мыть руки, фрукты, овощи и пить только очищенную воду.
Напомним, в начале июня россияне рассказали о вспышке вируса Коксаки среди отдыхающих в турецком отеле. Симптомы заболевания обнаружили у себя 15 постояльцев, среди заболевших есть дети. Однако власти Антальи не получали сведений о вспышке заболевания. Тем не менее в РАН посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Турцию.