Сувенир с бархатного сезона: Вместе с туристами в Россию приехала вспышка вируса Коксаки

Несколько очагов инфекции вируса Коксаки зафиксированы в России. К нам в страну его завезли туристы, побывавшие в тёплых странах в бархатный сезон. Новые случаи отмечены во Владимире, Уфе, Тюмени, Архангельской области и Красноярском крае. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на инфекциониста Веру Сережину.

«Вспышки Коксаки происходят регулярно. Это одна из типичных летне-осенних инфекций: чаще всего люди заражаются на курортах, а в сентябре инфекция возвращается в города вместе с туристами», — сказала доктор.

Болезнь чаще всего поражает детей до шести лет. У заболевших регистрируют высокую температуру — до 39 °C, боль в горле и характерные высыпания на руках, стопах и слизистой рта. Заразиться можно как при близком контакте и воздушно-капельным путём, так и через грязные руки, заражённую пищу или воду.

Человек может болеть Коксаки неоднократно — вирус существует в нескольких вариантах, и надёжного пожизненного иммунитета не формируется. Поэтому меры профилактики остаются ключевыми, подчеркнула эксперт. Придётся почаще мыть руки с мылом, не давать детям пользоваться общими столовыми приборами, дезинфицировать поверхности, изолировать заболевших и при высокой лихорадке или затруднённом глотании обращаться к врачу.

Ранее Life.ru сообщал, что в семи российских регионах вирус Коксаки был обнаружен у детей в детских садах. Родители заболевших отмечали, что болезнь пришла совершенно внезапно, а температура поднялась аж до 39 градусов.