13 октября, 10:31

Врач предостерегла родителей от «ветряночных вечеринок» на фоне роста заболеваемости

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kryzhov

На фоне роста заболеваемости ветряной оспой большую опасность представляют так называемые «ветряночные вечеринки» — умышленное заражение здоровых детей через контакты с больными. Эта практика, популярная в прошлом, совершенно недопустима с современной точки зрения, предупреждает врач – эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Вероятно, родители, организующие такие мероприятия, действуют из лучших побуждений, так как полагают, что дети переносят ветрянку гораздо легче взрослых, и приходят к выводу, что лучше им переболеть этой болезнью сейчас, чем в более старшем возрасте. Но они не учитывают, что любой организм, в том числе детский, реагирует на вирус индивидуально и предугадать тяжесть течения болезни невозможно», — отметила врач в беседе с Life.ru.

Россиян предупредили об опасности "ветряночных вечеринок" для детей

Она напомнила, что ветрянка может привести к тяжёлым осложнениям: энцефалиту, пневмонии, вторичным бактериальным инфекциям. Начинается болезнь с повышения температуры до 39°C, затем появляются характерные везикулы — зудящие пузырьки с прозрачной жидкостью. Новая волна высыпаний возникает каждые сутки, создавая полиморфную картину: одновременно видны и свежие элементы, и подсохшие корочки. Зуд очень сложно терпеть, особенно маленьким детям, а расчёсы опасны бактериальными осложнениями.

Единственным надежным способом защиты остаётся вакцинация, напомнила Уланкина. Современные прививки формируют стойкий иммунитет и предотвращают как первичное заражение, так и реактивацию вируса.

Врач объяснила, чем опасен «‎рецидив» ветрянки

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в ряде регионов России наблюдается значительный подъём заболеваемости ветряной оспой. На Ямале, к примеру, управление Роспотребнадзора констатировало увеличение заболеваемости ветрянкой на 67% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Аналогичная тенденция отмечена в Башкирии.

