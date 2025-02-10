Врач объяснила, чем опасен «рецидив» ветрянки
Врач Морозова: При повторном заражении ветрянкой появляется опоясывающий герпес
Многие из россиян переболели ветрянкой в детстве и теперь уверены, что на всю жизнь защищены от этого вирусного заболевания. Однако это не совсем так. В 97% случаев действительно вырабатывается иммунитет к этой болезни, однако оставшиеся 3% рискуют заразиться ветрянкой повторно. Об этом рассказала РИАМО старший врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.
«Вирус варицелла-зостер остаётся в организме, а при ослаблении иммунитета, особенно после 40–50 лет, может активироваться, вызывая опоясывающий герпес, а не ветряную оспу. В редких случаях, при недостаточном количестве антител, возможен и повторный случай заболевания», — объяснила врач.
Она рассказала, что «рецидив» ветрянки начинается как обычная простуда – у заражённого может болеть голова, горло и подняться температура. Через несколько дней на теле появляется сыпь. Болезнь обычно длится около трёх недель. Если не лечиться, то могут возникнуть тяжёлые осложнения, особенно у взрослых, которые, как известно, тяжелее переносят заболевание.
Ранее Life.ru рассказывал, какие именно последствия бывают у недолеченной ветрянки. В частности, у человека могут появиться бактериальные инфекции кожи и мягких тканей. Кроме того, ветрянка опасна из-за риска развития пневмонии, энцефалита, синдрома Рея и гепатита. Причём осложнения порой бывают и у детей. Сейчас в России существует целых две вакцины от ветрянки, которые рекомендуется делать младенцам с 12 месяцев, чтобы укрепить их иммунитет.