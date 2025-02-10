Врач объяснила, чем опасен «‎рецидив» ветрянки

Многие из россиян переболели ветрянкой в детстве и теперь уверены, что на всю жизнь защищены от этого вирусного заболевания. Однако это не совсем так. В 97% случаев действительно вырабатывается иммунитет к этой болезни, однако оставшиеся 3% рискуют заразиться ветрянкой повторно. Об этом рассказала РИАМО старший врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.

«Вирус варицелла-зостер остаётся в организме, а при ослаблении иммунитета, особенно после 40–50 лет, может активироваться, вызывая опоясывающий герпес, а не ветряную оспу. В редких случаях, при недостаточном количестве антител, возможен и повторный случай заболевания», — объяснила врач.

Она рассказала, что «рецидив» ветрянки начинается как обычная простуда – у заражённого может болеть голова, горло и подняться температура. Через несколько дней на теле появляется сыпь. Болезнь обычно длится около трёх недель. Если не лечиться, то могут возникнуть тяжёлые осложнения, особенно у взрослых, которые, как известно, тяжелее переносят заболевание.