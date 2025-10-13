Валдайский форум
13 октября, 12:57

Врач предупредила об опасности ветрянки даже для здоровых детей: 3 главных симптома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Ветряная оспа легко переносится в детском возрасте, однако предугадать течение болезни невозможно, поэтому даже здоровые дети рискуют переболеть с осложнениями. Об этом в разговоре с Life.ru заявила инфекционист Российской детской клинической больницы Минздрава России Юлия Иванова. Она посоветовала обращаться в клинику, если есть подозрения на ветряную оспу.

‭«Дети могут перенести ветряную оспу легче, чем взрослые. Тем не менее некоторые из осложнений могут развиться на фоне ветряной оспы даже у изначально здорового ребёнка, без сопутствующих патологий и хронических заболеваний, и даже лёгкие формы ветряной оспы проявляются плохим самочувствием в течение нескольких дней, высокой температурой и зудящей пузырьковой сыпью», — сказала доктор.

Как сообщалось ранее, в ряде регионов России наблюдается значительный подъём заболеваемости ветряной оспой. На Ямале, к примеру, Управление Роспотребнадзора констатировало увеличение заболеваемости ветрянкой на 67% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Аналогичная тенденция отмечена в Башкирии. Врачи предупреждают, болезнь лучше диагностировать в больнице и не заниматься самолечением. Также большую опасность представляют так называемые «ветряночные вечеринки» — умышленное заражение здоровых детей через контакты с больными.

