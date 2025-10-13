Врач предупредила об опасности ветрянки даже для здоровых детей: 3 главных симптома

Ветряная оспа легко переносится в детском возрасте, однако предугадать течение болезни невозможно, поэтому даже здоровые дети рискуют переболеть с осложнениями. Об этом в разговоре с Life.ru заявила инфекционист Российской детской клинической больницы Минздрава России Юлия Иванова. Она посоветовала обращаться в клинику, если есть подозрения на ветряную оспу.

‭«Дети могут перенести ветряную оспу легче, чем взрослые. Тем не менее некоторые из осложнений могут развиться на фоне ветряной оспы даже у изначально здорового ребёнка, без сопутствующих патологий и хронических заболеваний, и даже лёгкие формы ветряной оспы проявляются плохим самочувствием в течение нескольких дней, высокой температурой и зудящей пузырьковой сыпью», — сказала доктор.