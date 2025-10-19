Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 16:40

Внимание на календарь: Психиатр назвала главное отличие осенней хандры от депрессии

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Затяжная сонливость, упадок сил и потеря интереса к жизни в течение двух недель могут свидетельствовать о развитии депрессии, а не быть проявлением сезонной адаптации, предупредила россиян психиатр и психотерапевт Полина Свечникова. По её словам, сокращение светового дня осенью вызывает естественное смещение циркадных ритмов, но когда к этому добавляются выраженные нарушения концентрации и социальная изоляция, можно говорить о сезонном аффективном расстройстве.

Одиноким россиянам предложили простой и бесплатный способ справиться с депрессией
Одиноким россиянам предложили простой и бесплатный способ справиться с депрессией

«Для того чтобы говорить о клинической депрессии, симптомы подавленности, снижения активности и утраты способности испытывать радость и удовольствие должны наблюдаться не менее двух недель», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Она также подчеркнула, что важным отличием депрессии от сезонной хандры становится игнорирование рабочих обязанностей и отдаление от близких людей. А при биполярном расстройстве с сезонностью депрессивные фазы чередуются с периодами необычно приподнятого настроения, создавая эффект «эмоциональных американских горок».

Нет сил, всё раздражает? Осенняя хандра или депрессия — как отличить и куда бежать за помощью по ОМС
Нет сил, всё раздражает? Осенняя хандра или депрессия — как отличить и куда бежать за помощью по ОМС

Ранее россиянам рекомендовали осенний рацион для борьбы с хандрой. Кроме того, кардиолог раскрыл скрытые и опасные симптомы сердечной недостаточности. А ещё врач рассказал, как по‑настоящему укрепить иммунитет осенью.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar