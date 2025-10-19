Внимание на календарь: Психиатр назвала главное отличие осенней хандры от депрессии

Затяжная сонливость, упадок сил и потеря интереса к жизни в течение двух недель могут свидетельствовать о развитии депрессии, а не быть проявлением сезонной адаптации, предупредила россиян психиатр и психотерапевт Полина Свечникова. По её словам, сокращение светового дня осенью вызывает естественное смещение циркадных ритмов, но когда к этому добавляются выраженные нарушения концентрации и социальная изоляция, можно говорить о сезонном аффективном расстройстве.

«Для того чтобы говорить о клинической депрессии, симптомы подавленности, снижения активности и утраты способности испытывать радость и удовольствие должны наблюдаться не менее двух недель», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Она также подчеркнула, что важным отличием депрессии от сезонной хандры становится игнорирование рабочих обязанностей и отдаление от близких людей. А при биполярном расстройстве с сезонностью депрессивные фазы чередуются с периодами необычно приподнятого настроения, создавая эффект «эмоциональных американских горок».