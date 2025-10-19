Россиянам назвали осенний рацион для борьбы с хандрой

Осенняя хандра связана со снижением уровня серотонина и дофамина из-за коротких дней и недостатка солнечного света, предупредила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина. По её словам, недуг проявляется вспышками раздражения, упадком сил и потерей интереса к привычным делам.

Дополнительную нагрузку создают сокращение физической активности, температурные скачки и дефицит свежих плодов в рационе, а недостаток витамина D негативно сказывается на работе нервной системы. Эксперт рекомендовала больше находиться при дневном свете, использовать специальные лампы и поддерживать ежедневную физическую активность.

Она также отметила важность сбалансированного питания, богатого витаминами группы B и D, магнием и омега-3 кислотами, правильной организации рабочего графика и практик медитации. В свою очередь фитнес-тренер Дмитрий Гончаров подчеркнул, что разнообразный рацион с достаточным количеством витаминов особенно важен в осенний период.

Так, для укрепления иммунитета и улучшения усвоения железа необходимо включить в рацион продукты, богатые витамином С. Наибольшую пользу принесут шиповник, цитрусовые, киви, болгарский перец, квашеная капуста и картофель. Осенью нервная система особенно нуждается в витаминах группы B, которые содержатся в красном мясе, гречке, цельнозерновом хлебе, бобовых, орехах и молочных продуктах.