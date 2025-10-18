Сектор Газа
18 октября, 16:18

«Ключ к здоровью»: Названы лучшие источники железа для организма

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Анемия может развиться у человека любого возраста — от новорождённого до пожилого, предупредил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко. По его словам, у младенцев недуг может быть вызван резус-конфликтом, у девушек — началом менструаций, а у здоровых мужчин — кровотечениями при язвенной болезни.

Особую группу риска, по словам эксперта, составляют пожилые люди, у которых анемия часто сопутствует возрастным заболеваниям или связана с особенностями питания. При этом болезнь является не причиной, а следствием, и успех лечения зависит от точного определения и устранения её первоисточника. Среди основных причин специалист выделил дефицит железа, который напрямую связан с рационом питания.

В день не больше 15 граммов: Учёные сообщили плохую новость любителям мяса
Лучшими источниками железа собеседник RT назвал продукты животного происхождения — печень животных, птиц и рыб, а также красное мясо. Хотя железо содержится и в растительных продуктах, например, в яблоках, важно соблюдать баланс, чтобы не спровоцировать развитие рака.

«Чрезмерное употребление красного мяса, особенно переработанного и ультрапереработанного, может повышать риск развития онкологических заболеваний, например рака толстого кишечника. Поэтому, как и во многих других вопросах, касающихся питания, умеренность является ключом к здоровью», — заключил специалист.

«Не только витамин С»: Врач рассказал, как по‑настоящему укрепить иммунитет этой осенью
Ранее россиянам подсказали 5 дешёвых продуктов, которые укрепляют сердце и сосуды. Кроме того, врач перечислила Life.ru 5 продуктов, чаще всего провоцирующих аллергию. А ещё названы популярные продукты, убивающие печень.

Все о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

