Анемия может развиться у человека любого возраста — от новорождённого до пожилого, предупредил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко. По его словам, у младенцев недуг может быть вызван резус-конфликтом, у девушек — началом менструаций, а у здоровых мужчин — кровотечениями при язвенной болезни.

Особую группу риска, по словам эксперта, составляют пожилые люди, у которых анемия часто сопутствует возрастным заболеваниям или связана с особенностями питания. При этом болезнь является не причиной, а следствием, и успех лечения зависит от точного определения и устранения её первоисточника. Среди основных причин специалист выделил дефицит железа, который напрямую связан с рационом питания.

Лучшими источниками железа собеседник RT назвал продукты животного происхождения — печень животных, птиц и рыб, а также красное мясо. Хотя железо содержится и в растительных продуктах, например, в яблоках, важно соблюдать баланс, чтобы не спровоцировать развитие рака.

«Чрезмерное употребление красного мяса, особенно переработанного и ультрапереработанного, может повышать риск развития онкологических заболеваний, например рака толстого кишечника. Поэтому, как и во многих других вопросах, касающихся питания, умеренность является ключом к здоровью», — заключил специалист.