Кладовая сердечного здоровья: 5 дешёвых продуктов, которые укрепляют сердце и сосуды

Здоровье сердца и сосудов начинается с вещей, которые первую половину жизни мы даже не замечаем. Меньше кофе, больше спорта, никакого алкоголя и никотина — это просто база. Но на здоровье сердечно-сосудистой системы и организма в целом влияет и рацион. Орехи макадамия, авокадо, чёрный рис, голубой тунец, каперсы... Все эти продукты безусловно помогают поддерживать тело, голову и сердце сильными и здоровыми. Но их доступность вызывает сомнения, ведь авокадо — самый дешёвый продукт в этом списке. Все остальные фигурируют в заголовках с эпитетом «самый дорогой в мире». Но мы нашли доступные и дешёвые аналоги, которые помогут поддержать здоровье сосудов и сердца на долгие годы. Расскажем о них в материале.

Горбуша против тромбов

Омега-3, а также омега-6 и омега-9 — жирные кислоты, ключевые для здоровья сердца и сосудов. Фото © «Шедеврум»

Дикая рыба — это естественный источник ненасыщенных жирных кислот. То есть омега-3, омега-6 и омега-9. Три омеги делают очень важную работу: они способствуют расщеплению «плохого» холестерина и преобразованию его в «хороший». Почему «плохой» холестерин таковым считается? Именно он образует бляшки, приводящие к тромбам в сосудах. «Хороший» холестерин, наоборот, предотвращает появление тромбов. «Московская» цена на килограмм филе горбуши с кожей — около 750 рублей. Это 375 рублей за полкило рыбы, и, скорее всего, вы будете есть разные блюда из неё неделю.

Тыква — защита от окисления холестерина

В тыкве содержится вся подборка важнейших для здоровья антиоксидантов, и всё это — по приятной цене. Фото © «Шедеврум»

Итак, мы разобрались, что холестерин бывает «плохой» и «хороший». И можно превратить один в другой при помощи дикой рыбы (а ещё — орехов, но это лишь дополнение к рациону). А что бывает, если «плохой» холестерин, например, окисляется? Тогда бывает атеросклероз. Молекула ЛПНП («плохой» холестерин) теряет электроны, превращаясь в свою «ужасную» версию, оксистеролы. Они «засоряют» все типы артерий и уменьшают проходимость сосудов. Окисление холестерина предотвращают антиоксиданты. Это витамины C и E, а также бета-каротин. Последнего довольно много в моркови, она тоже дешёвая. Но тыква — это просто собрание всех полезных антиоксидантов в одном вкусном и красивом «корпусе». Сейчас сезон, и двухкилограммовая тыквина обойдётся вам не дороже 200 рублей.

Куриная печень для сердечной мышцы

Куриная печень — недооценённый продукт для профилактики сбоев в работе сердца. Фото © «Шедеврум»

Когда на прилавок попадает курица, покупателей в первую очередь интересуют определённые части её тела. Грудка, бедро, голень, крылья... Сердце и печень проходят по классу «субпродукты» и считаются чем-то побочным. При этом субпродукты — это едва ли не самая полезная часть курицы. В печени содержится коэнзим Q10, который необходим для строительства мышц. Миокард, инфаркт которого люди учатся предотвращать и лечить, — это тоже мышца. Следовательно, коэнзим Q10 для миокарда необходим. А ещё в печени много витамина A, уровень которого нужно поддерживать в нормальном для вас количестве, потому что недостаток приводит к проблемам с сосудами. Полкило печени бройлеров стоит около 300–400 рублей.

Картофель для эластичных стенок сосудов

Картофель на самом деле полезный для сосудов и сердца продукт. Главное, чтобы он не был жареным. Фото © «Шедеврум»

Картофель? Ему точно место в этой подборке? Ведь знаменитая картошка фри — это буквально атеросклерозные палочки, употребление даже одной карофелины «по-фастфудовски» в день безумно увеличивает уровень холестерина... И это правда. Если вы жарите её в растительном масле на сковородке или во фритюре. А вот в варёном и запечённом виде, в составе пюре картофель — необходимая для сосудов вещь. Ещё и дешёвая. Корнеплод содержит калий и магний в больших количествах. Эти минералы делают стенки сосудов эластичнее, и у вас снижается риск их внезапного разрыва. Сколько картофель стоит, вы сами знаете. Около 57 рублей за килограмм в момент создания материала.

Гречка против солей тяжёлых металлов

Гречка — относительно дешёвая крупа, богатая железом, клетчаткой и пищевыми волокнами. Последние два пункта очень помогают нашим сосудам. Фото © «Шедеврум»

В гречке содержится не только железо, которое может препятствовать анемии. Там ещё есть пищевые волокна, в том числе клетчатка. Химически они являются сложными углеводами, или полисахаридами. В отличие от простого сахара, который состоит из одной молекулы фруктозы и одной молекулы глюкозы, полисахарид — это сцепка множества таких молекул, очень крепкая и неперевариваемая. Кроме того, пищевые волокна «цепляют» на себя соли тяжёлых металлов и выводят их из организма естественным путём. Сложные углеводы ещё и помогают поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Выравнивают работу сердца и сосудов, потому что не дают внезапный «буст» энергии, свойственный обычному сахару. А это значит, что давление и пульс у вас ровные и стабильные, не скачут.