Для осенней атмосферы: Топ-10 простых и вкусных рецептов из тыквы
Оглавление
Сезон тыквы начался! Богатый витаминами А, С и Е, а также группы В, железом, магнием и калием овощ поможет поддержать здоровье кожи, зрения, иммунной и сердечно-сосудистой систем. Life.ru собрал 10 самых вкусных рецептов из тыквы для осенней поры.
Самые вкусные и полезные блюда из тыквы — как приготовить. Обложка © «Шедеврум»
Как выбрать тыкву для готовки и декора
При выборе тыквы обратите внимание на следующие моменты.
- Внешний вид: гладкая кожица без дефектов, насыщенный цвет, тяжёлый вес.
- Размер: маленькая тыква подходит для готовки, крупная — для декора на Хэллоуин.
- Звук: при постукивании должен быть глухой звук.
- Чашечка и стебель: здоровые, без плесени и гнили, стебель — твёрдый и зелёный.
Правильно подобранная тыква гарантирует отличные блюда и долгое хранение.
Как правильно выбрать тыкву для готовки. Фото © Shutterstock / FOTODOM
3 вкусных и полезных завтрака из тыквы
Пшённая каша из тыквы
Это сбалансированный завтрак, богатый клетчаткой, медленными углеводами и витаминами. Ещё вкуснее, если подавать с медом или сливками!
Ингредиенты:
- Тыква — 300 г,
- Молоко 2,5% — 500 мл,
- Пшено — 100 г,
- Сахар — 30 г,
- Сливочное масло — 20 г,
- Соль — по вкусу.
Очищаем тыкву, режем мякоть небольшими кубиками и отвариваем до мягкости. В другой кастрюле варим до готовности пшено в молоке, добавив сахар и соль по вкусу.
Добавляем к пшённой каше готовую тыкву и варим, помешивая, около 5 минут. Кладём в горячую кашу сливочное масло, хорошо перемешиваем — и можно подавать!
Пшённая каша с тыквой — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Strela Studio
Нежные тыквенные оладьи
Эти нежные, солнечные тыквенные оладьи с воздушной текстурой — настоящее воплощение осеннего уюта!
Ингредиенты:
- Тыква очищенная — 500 г,
- Мука — 150 г,
- Сахар — 2 столовые ложки,
- Соль — 1 щепотка,
- Разрыхлитель — 1,5 чайной ложки,
- Яйцо — 1 штука,
- Масло растительное — 50 мл.
Тыкву нарезаем кусочками размером 2,5–3 см, отвариваем в кипящей воде 15–20 минут до мягкости и откидываем на дуршлаг. Слегка остужаем и пюрируем блендером до однородной массы.
Добавляем муку с разрыхлителем, яйцо, сахар и соль. Замешиваем тесто по консистенции как густая сметана.
На сковороде разогреваем растительное масло. Столовой ложкой выкладываем тесто и жарим оладьи на умеренном огне примерно по 3–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Тыквенные оладьи — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / P Maxwell Photography
Тыква + творог = ароматная запеканка
Невероятно нежная и солнечная творожно-тыквенная запеканка — идеальный десерт для полезного завтрака или уютного чаепития.
Ингредиенты:
- Тыква — 500 г,
- Творог — 400 г,
- Крупа манная — 4 столовые ложки,
- Молоко — 0,5–1 стакан,
- Яйца — 3 штуки,
- Сметана — 3 столовые ложки,
- Масло сливочное — 100 г,
- Сахар — 0,5 стакана,
- Ванильный сахар — 15–20 г (или ванилин на кончике ножа),
- Соль — 0,25 чайной ложки.
Молоко подогреваем до комнатной температуры и замачиваем в нём манную крупу на 30–40 минут до набухания.
Тыкву очищаем, нарезаем кубиками около 1 см. Заливаем водой так, чтобы она едва покрывала тыкву, доводим до кипения и тушим под крышкой на медленном огне 20–25 минут до мягкости. Воду сливаем, а тыкву разминаем в пюре.
Творог пропускаем через мясорубку или протираем через сито для получения нежной однородной текстуры.
Яйца растираем с сахаром. Добавляем тыквенное пюре и манку с молоком, перемешиваем. Затем вмешиваем творог и сметану. Сливочное масло растапливаем, оставляем 1–2 чайные ложки для формы и вливаем его в творожно-тыквенную массу, добавляем щепотку соли и ванилин. Тщательно вымешиваем однородное тесто по консистенции как густая сметана. Если масса вышла слишком крутой, подливаем ещё немного молока.
Форму для запекания смазываем маслом, выкладываем подготовленную массу и выпекаем в разогретой до 180°C духовке около 45 минут до появления аппетитной золотистой корочки.
Запеканка из тыквы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / natkinzu
4 блюда из тыквы на обед и ужин
Сытный тыквенный крем-суп с сухариками
Приготовьте самый нежный и согревающий осенний обед — тыквенный крем-суп с хрустящими сухариками.
Ингредиенты:
- Тыква (очищенная) — 1 кг,
- Лук репчатый — 200 г,
- Морковь — 150 г,
- Сливки 10–15% — 300 мл
- Масло растительное — 15–30 мл,
- Соль и чёрный молотый перец — по вкусу,
- Петрушка свежая — 10 г.
Для сухариков:
- Хлеб белый — 200 г,
- Травы прованские сушёные — 1 чайная ложка,
- Чеснок — 2 зубчика,
- Масло растительное — 30 мл.
Морковь, лук и тыкву очищаем. Морковь натираем на средней тёрке, лук нарезаем мелкими кубиками, тыкву — небольшими кубиками.
В кастрюле разогреваем растительное масло и обжариваем лук около 5 минут до мягкости. Добавляем морковь и обжариваем вместе ещё 4–5 минут.
К овощам добавляем нарезанную кубиками тыкву. Заливаем содержимое кастрюли 600–650 мл воды. Накрываем крышкой и варим на небольшом огне около 20 минут до мягкости всех овощей.
Овощной отвар сливаем в отдельную посуду. Готовые овощи измельчаем блендером в пюре, постепенно добавляя сливки для более нежной текстуры, а затем — отвар, доводя суп до желаемой густоты. Солим и перчим по вкусу. Прогреваем суп до 70–80°C, но не кипятим.
Хлебный мякиш нарезаем кубиками. На сковороде разогреваем масло, обжариваем в нём раздавленные зубчики чеснока около минуты для аромата и убираем их. Выкладываем хлебные кубики, посыпаем прованскими травами и обжариваем до золотистой корочки 3–5 минут, постоянно помешивая.
Горячий суп разливаем по тарелкам, посыпаем хрустящими сухариками и украшаем веточкой петрушки.
Суп-пюре из тыквы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Eryomenko
Хрустящие драники из тыквы
Яркие тыквенные драники готовятся быстро и просто, а их нежный, слегка сладковатый вкус отлично сочетается со сметаной.
Ингредиенты:
- Тыква — 200 г,
- Яйцо — 1 штука,
- Лук репчатый — 0,5 штуки,
- Мука — 0,5 столовой ложки (с горкой),
- Масло подсолнечное — 30 мл,
- Соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Тыкву очищаем и натираем на крупной тёрке. Перекладываем в миску и добавляем яйцо и мелко нарезанный кубиками лук. Всыпаем муку, соль и чёрный перец. Тщательно перемешиваем до однородности.
На сковороде разогреваем растительное масло. Столовой ложкой выкладываем тыквенную массу на сковороду, формируя драники. Жарим на среднем огне с двух сторон до появления золотистой румяной корочки.
Тыквенные драники. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maren Winter
Рагу из свинины с тыквой и сельдереем
Нежное мясо, тающая во рту тыква и пряные травы создают гармоничный вкус, а приготовление в духовке делает блюдо особенно насыщенным.
Ингредиенты:
- Свинина — 400 г,
- Тыква (мякоть) — 200 г,
- Морковь — 1 штука,
- Лук-шалот — 3 штуки,
- Сельдерей — 2 стебля,
- Петрушка — несколько веточек,
- Растительное масло — 4–5 столовых ложек,
- Куркума — 0,5 чайной ложки,
- Паприка молотая — 0,5 чайной ложки,
- Соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Свинину нарезаем небольшими кусочками. Тыкву и морковь очищаем и нарезаем крупными и мелкими кубиками. Лук и сельдерей шинкуем крупно.
В сковороде разогреваем часть растительного масла. Сначала обжариваем морковь, затем добавляем тыкву и обжариваем вместе около минуты. Перекладываем в миску. На ту же сковороду выкладываем лук с сельдереем, пассеруем до лёгкой мягкости и также убираем.
В сковороду добавляем оставшееся масло, выкладываем свинину и обжариваем со всех сторон до румяной корочки. Вливаем стакан воды и тушим мясо под крышкой на медленном огне 20–30 минут.
К свинине добавляем соль, перец и специи. Перекладываем мясо вместе с соком и обжаренными овощами в огнеупорную посуду. Посыпаем рубленой зеленью, при необходимости доливаем немного воды.
Духовку разогреваем до 180°C. Кастрюлю с рагу накрываем крышкой и ставим в духовку на 30 минут до полной готовности мяса и овощей.
Как приготовить рагу с тыквой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DeNRoD_15
Необычный гарнир — тыква фри
Это блюдо станет прекрасной альтернативой картофелю фри или ярким гарниром к мясу и птице.
Ингредиенты:
- Тыква (мякоть) — 800 г,
- Кукурузный крахмал — 2 чайные ложки,
- Растительное масло — 2 столовые ложки,
- Молотый кайенский перец — 0,5 чайной ложки,
- Паприка — 1 чайная ложка,
- Сушёный чеснок — 1 чайная ложка,
- Соль — по вкусу,
- Небольшой кусочек пармезана,
- Несколько веточек петрушки.
Тыкву очищаем и нарезаем аккуратными брусочками среднего размера.
В миске смешиваем крахмал, растительное масло, кайенский перец, паприку, сушёный чеснок и соль. Добавляем тыквенные брусочки и тщательно перемешиваем так, чтобы каждый был покрыт масляно-пряной смесью.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем тыкву в один слой. Отправляем в разогретую до 190°C духовку на 20 минут. В середине приготовления переворачиваем брусочки для равномерного запекания.
Пармезан натираем на мелкой тёрке, петрушку рубим. Смешиваем их в отдельной пиале.
Горячую запечённую тыкву перекладываем на блюдо, сразу же посыпаем смесью пармезана с петрушкой и подаём.
Тыква во фритюре — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brent Hofacker
Готовим тыкву на десерт: топ-3 простых рецепта
Варенье из тыквы с апельсином
Цедра и сок апельсина придают тыкве цитрусовый аромат, а сироп получается густым и прозрачным.
Ингредиенты:
- Тыква — 1 кг,
- Апельсин — 2 штуки,
- Сахар — 500 г,
- Вода — 1 стакан.
Тыкву очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Апельсины моем, снимаем цедру и выжимаем сок. Цедру одного апельсина натираем на мелкой тёрке.
В кастрюлю выкладываем тыкву, добавляем апельсиновый сок, цедру, сахар и воду. Ставим на средний огонь и, помешивая, доводим до кипения. Убавляем огонь до минимума и варим варенье 40–50 минут, пока тыква не станет мягкой, а сироп не приобретёт желаемую густоту.
Горячее варенье разливаем по стерилизованным банкам и закатываем крышками.
Как сварить варенье из тыквы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma Bondarenko
Овсяно-тыквенное печенье
Ароматное тыквенно-овсяное печенье получается мягким, душистым от корицы и имбиря и очень простым в приготовлении.
Ингредиенты:
- Тыквенное пюре — 100 г,
- Овсяные хлопья — 200 г,
- Масло растительное — 60 мл,
- Яйца — 1 штука,
- Сахар — 130 г,
- Мука — 150–170 г,
- Разрыхлитель для теста — 1 чайная ложка,
- Корица молотая — 0,5 чайной ложки,
- Имбирь молотый — 0,5 чайной ложки,
- Соль — 1 щепотка.
Для тыквенного пюре очищенную тыкву нарезаем кубиками, отвариваем до мягкости или запекаем в духовке, а затем измельчаем блендером.
В миске смешиваем тыквенное пюре, сахар, растительное масло, корицу, имбирь и щепотку соли. Добавляем яйцо и тщательно перемешиваем до однородности. Добавляем овсяные хлопья, муку и разрыхлитель. Снова перемешиваем. Тесто оставляем на 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы овсяные хлопья немного набухли.
Противень застилаем пергаментом и слегка смазываем маслом. С помощью ложки выкладываем тесто, формируя аккуратные печенья, отправляем в разогретую до 180°C духовку и выпекаем около 20 минут до лёгкой румяности.
Тыквенное печенье как в «Гарри Поттере». Фото © Freepik / azerbaijan-stockers
Медовые цукаты из тыквы
Цукаты получаются ароматными и идеально подходят для украшения выпечки, добавления в каши или просто к чаю.
Ингредиенты:
- Тыква — 500 г,
- Сахар — 500 г,
- Вода — 500 мл.
Тыкву очищаем от кожуры и семян. Мякоть нарезаем небольшими одинаковыми кубиками и перекладываем в кастрюлю. Добавляем сахар и воду в равных пропорциях. Ставим на средний огонь и, помешивая, доводим до кипения. Убавляем огонь до минимума и варим тыкву в сиропе до мягкости и прозрачности, периодически аккуратно помешиваем.
Противень застилаем пергаментом. Шумовкой выкладываем кубики тыквы на пергамент, давая стечь лишнему сиропу. Отправляем противень в разогретую до 100°C духовку на 2–4 часа. Дверцу духовки оставляем приоткрытой для выхода влаги. Периодически цукаты переворачиваем для равномерного просушивания.
Готовые цукаты остужаем. Они должны быть упругими и не липкими.
Цукаты из тыквы — как сделать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / galsand
Секреты опытных кулинаров, чтобы тыква была ещё вкуснее
Не варите, а запекайте
Запекание в духовке вместо варки концентрирует сахара и раскрывает настоящий карамельно-ореховый вкус тыквы. Для этого разогрейте духовку до 200°C. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Сбрызните оливковым или растительным маслом, можно добавить щепотку соли. Равномерно разложите на противне и запекайте 20–30 минут до мягкости и лёгкой румяности.
Не переваривайте тыкву
Если выбираете варку, помните, что тыква содержит много воды. Чтобы не превратить её в водянистую кашу, проверяйте тыкву вилкой или ножом. Она должна быть мягкой, но не разваливаться в пюре от прикосновения.
Не выбрасывайте семечки!
Тыквенные семечки — это вкусный бонус: полезная замена чипсам и хрустящая добавка к салатам, супам и йогурту.
Промойте семечки от волокон, обсушите бумажным полотенцем. Смешайте с небольшим количеством масла, солью и любимыми специями (паприка, чесночный порошок, карри). Рассыпьте на противне и запекайте при 180°C 10–15 минут до золотистого цвета и хрусткости.
Смело экспериментируйте со специями
Тыква — идеальный «холст» для специй. Классическая комбинация с корицей и мускатным орехом — это база. Также с тыквой прекрасно сочетаются имбирь, кардамон и гвоздика. В несладкие блюда можно добавить паприку «с дымком», чили, розмарин, тимьян, шалфей или копчёную соль.
Правильно подбирайте сорт для блюда
Для каши, супа-пюре, начинки в пироги выбирайте мускатную тыкву или тыкву «Хоккайдо». У них сладкая, плотная и ароматная мякоть. Для запекания кусочками подойдут более плотные сорта, например, «Акорн» или «Баттернат».
Тыква дарит безграничные возможности для кулинарного творчества. Выбирайте понравившиеся рецепты, не бойтесь экспериментировать и открывайте для себя новые грани этого солнечного овоща. Удачных вам кулинарных экспериментов!