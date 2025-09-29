Для осенней атмосферы: Топ-10 простых и вкусных рецептов из тыквы Оглавление Как выбрать тыкву для готовки и декора 3 вкусных и полезных завтрака из тыквы Пшённая каша из тыквы Нежные тыквенные оладьи Тыква + творог = ароматная запеканка 4 блюда из тыквы на обед и ужин Сытный тыквенный крем-суп с сухариками Хрустящие драники из тыквы Рагу из свинины с тыквой и сельдереем Необычный гарнир — тыква фри Готовим тыкву на десерт: топ-3 простых рецепта Варенье из тыквы с апельсином Овсяно-тыквенное печенье Медовые цукаты из тыквы Секреты опытных кулинаров, чтобы тыква была ещё вкуснее Не варите, а запекайте Не переваривайте тыкву Не выбрасывайте семечки! Смело экспериментируйте со специями Правильно подбирайте сорт для блюда Сезон тыквы начался! Богатый витаминами А, С и Е, а также группы В, железом, магнием и калием овощ поможет поддержать здоровье кожи, зрения, иммунной и сердечно-сосудистой систем. Life.ru собрал 10 самых вкусных рецептов из тыквы для осенней поры. 28 сентября, 22:45 Самые вкусные и полезные блюда из тыквы — как приготовить. Обложка © «Шедеврум»

Как выбрать тыкву для готовки и декора

При выборе тыквы обратите внимание на следующие моменты.

Внешний вид: гладкая кожица без дефектов, насыщенный цвет, тяжёлый вес.

Размер: маленькая тыква подходит для готовки, крупная — для декора на Хэллоуин.

Звук: при постукивании должен быть глухой звук.

Чашечка и стебель: здоровые, без плесени и гнили, стебель — твёрдый и зелёный.

Правильно подобранная тыква гарантирует отличные блюда и долгое хранение.

Как правильно выбрать тыкву для готовки. Фото © Shutterstock / FOTODOM

3 вкусных и полезных завтрака из тыквы

Пшённая каша из тыквы

Это сбалансированный завтрак, богатый клетчаткой, медленными углеводами и витаминами. Ещё вкуснее, если подавать с медом или сливками!

Ингредиенты:

Тыква — 300 г,

Молоко 2,5% — 500 мл,

Пшено — 100 г,

Сахар — 30 г,

Сливочное масло — 20 г,

Соль — по вкусу.

Очищаем тыкву, режем мякоть небольшими кубиками и отвариваем до мягкости. В другой кастрюле варим до готовности пшено в молоке, добавив сахар и соль по вкусу.

Добавляем к пшённой каше готовую тыкву и варим, помешивая, около 5 минут. Кладём в горячую кашу сливочное масло, хорошо перемешиваем — и можно подавать!

Пшённая каша с тыквой — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Strela Studio

Нежные тыквенные оладьи

Эти нежные, солнечные тыквенные оладьи с воздушной текстурой — настоящее воплощение осеннего уюта!

Ингредиенты:

Тыква очищенная — 500 г,

Мука — 150 г,

Сахар — 2 столовые ложки,

Соль — 1 щепотка,

Разрыхлитель — 1,5 чайной ложки,

Яйцо — 1 штука,

Масло растительное — 50 мл.

Тыкву нарезаем кусочками размером 2,5–3 см, отвариваем в кипящей воде 15–20 минут до мягкости и откидываем на дуршлаг. Слегка остужаем и пюрируем блендером до однородной массы.

Добавляем муку с разрыхлителем, яйцо, сахар и соль. Замешиваем тесто по консистенции как густая сметана.

На сковороде разогреваем растительное масло. Столовой ложкой выкладываем тесто и жарим оладьи на умеренном огне примерно по 3–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Тыквенные оладьи — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / P Maxwell Photography

Тыква + творог = ароматная запеканка

Невероятно нежная и солнечная творожно-тыквенная запеканка — идеальный десерт для полезного завтрака или уютного чаепития.

Ингредиенты:

Тыква — 500 г,

Творог — 400 г,

Крупа манная — 4 столовые ложки,

Молоко — 0,5–1 стакан,

Яйца — 3 штуки,

Сметана — 3 столовые ложки,

Масло сливочное — 100 г,

Сахар — 0,5 стакана,

Ванильный сахар — 15–20 г (или ванилин на кончике ножа),

Соль — 0,25 чайной ложки.

Молоко подогреваем до комнатной температуры и замачиваем в нём манную крупу на 30–40 минут до набухания.

Тыкву очищаем, нарезаем кубиками около 1 см. Заливаем водой так, чтобы она едва покрывала тыкву, доводим до кипения и тушим под крышкой на медленном огне 20–25 минут до мягкости. Воду сливаем, а тыкву разминаем в пюре.

Творог пропускаем через мясорубку или протираем через сито для получения нежной однородной текстуры.

Яйца растираем с сахаром. Добавляем тыквенное пюре и манку с молоком, перемешиваем. Затем вмешиваем творог и сметану. Сливочное масло растапливаем, оставляем 1–2 чайные ложки для формы и вливаем его в творожно-тыквенную массу, добавляем щепотку соли и ванилин. Тщательно вымешиваем однородное тесто по консистенции как густая сметана. Если масса вышла слишком крутой, подливаем ещё немного молока.

Форму для запекания смазываем маслом, выкладываем подготовленную массу и выпекаем в разогретой до 180°C духовке около 45 минут до появления аппетитной золотистой корочки.

Запеканка из тыквы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / natkinzu

4 блюда из тыквы на обед и ужин

Сытный тыквенный крем-суп с сухариками

Приготовьте самый нежный и согревающий осенний обед — тыквенный крем-суп с хрустящими сухариками.

Ингредиенты:

Тыква (очищенная) — 1 кг,

Лук репчатый — 200 г,

Морковь — 150 г,

Сливки 10–15% — 300 мл

Масло растительное — 15–30 мл,

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу,

Петрушка свежая — 10 г.

Для сухариков:

Хлеб белый — 200 г,

Травы прованские сушёные — 1 чайная ложка,

Чеснок — 2 зубчика,

Масло растительное — 30 мл.

Морковь, лук и тыкву очищаем. Морковь натираем на средней тёрке, лук нарезаем мелкими кубиками, тыкву — небольшими кубиками.

В кастрюле разогреваем растительное масло и обжариваем лук около 5 минут до мягкости. Добавляем морковь и обжариваем вместе ещё 4–5 минут.

К овощам добавляем нарезанную кубиками тыкву. Заливаем содержимое кастрюли 600–650 мл воды. Накрываем крышкой и варим на небольшом огне около 20 минут до мягкости всех овощей.

Овощной отвар сливаем в отдельную посуду. Готовые овощи измельчаем блендером в пюре, постепенно добавляя сливки для более нежной текстуры, а затем — отвар, доводя суп до желаемой густоты. Солим и перчим по вкусу. Прогреваем суп до 70–80°C, но не кипятим.

Хлебный мякиш нарезаем кубиками. На сковороде разогреваем масло, обжариваем в нём раздавленные зубчики чеснока около минуты для аромата и убираем их. Выкладываем хлебные кубики, посыпаем прованскими травами и обжариваем до золотистой корочки 3–5 минут, постоянно помешивая.

Горячий суп разливаем по тарелкам, посыпаем хрустящими сухариками и украшаем веточкой петрушки.

Суп-пюре из тыквы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Eryomenko

Хрустящие драники из тыквы

Яркие тыквенные драники готовятся быстро и просто, а их нежный, слегка сладковатый вкус отлично сочетается со сметаной.

Ингредиенты:

Тыква — 200 г,

Яйцо — 1 штука,

Лук репчатый — 0,5 штуки,

Мука — 0,5 столовой ложки (с горкой),

Масло подсолнечное — 30 мл,

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Тыкву очищаем и натираем на крупной тёрке. Перекладываем в миску и добавляем яйцо и мелко нарезанный кубиками лук. Всыпаем муку, соль и чёрный перец. Тщательно перемешиваем до однородности.

На сковороде разогреваем растительное масло. Столовой ложкой выкладываем тыквенную массу на сковороду, формируя драники. Жарим на среднем огне с двух сторон до появления золотистой румяной корочки.

Тыквенные драники. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maren Winter

Рагу из свинины с тыквой и сельдереем

Нежное мясо, тающая во рту тыква и пряные травы создают гармоничный вкус, а приготовление в духовке делает блюдо особенно насыщенным.

Ингредиенты:

Свинина — 400 г,

Тыква (мякоть) — 200 г,

Морковь — 1 штука,

Лук-шалот — 3 штуки,

Сельдерей — 2 стебля,

Петрушка — несколько веточек,

Растительное масло — 4–5 столовых ложек,

Куркума — 0,5 чайной ложки,

Паприка молотая — 0,5 чайной ложки,

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Свинину нарезаем небольшими кусочками. Тыкву и морковь очищаем и нарезаем крупными и мелкими кубиками. Лук и сельдерей шинкуем крупно.

В сковороде разогреваем часть растительного масла. Сначала обжариваем морковь, затем добавляем тыкву и обжариваем вместе около минуты. Перекладываем в миску. На ту же сковороду выкладываем лук с сельдереем, пассеруем до лёгкой мягкости и также убираем.

В сковороду добавляем оставшееся масло, выкладываем свинину и обжариваем со всех сторон до румяной корочки. Вливаем стакан воды и тушим мясо под крышкой на медленном огне 20–30 минут.

К свинине добавляем соль, перец и специи. Перекладываем мясо вместе с соком и обжаренными овощами в огнеупорную посуду. Посыпаем рубленой зеленью, при необходимости доливаем немного воды.

Духовку разогреваем до 180°C. Кастрюлю с рагу накрываем крышкой и ставим в духовку на 30 минут до полной готовности мяса и овощей.

Как приготовить рагу с тыквой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DeNRoD_15

Необычный гарнир — тыква фри

Это блюдо станет прекрасной альтернативой картофелю фри или ярким гарниром к мясу и птице.

Ингредиенты:

Тыква (мякоть) — 800 г,

Кукурузный крахмал — 2 чайные ложки,

Растительное масло — 2 столовые ложки,

Молотый кайенский перец — 0,5 чайной ложки,

Паприка — 1 чайная ложка,

Сушёный чеснок — 1 чайная ложка,

Соль — по вкусу,

Небольшой кусочек пармезана,

Несколько веточек петрушки.

Тыкву очищаем и нарезаем аккуратными брусочками среднего размера.

В миске смешиваем крахмал, растительное масло, кайенский перец, паприку, сушёный чеснок и соль. Добавляем тыквенные брусочки и тщательно перемешиваем так, чтобы каждый был покрыт масляно-пряной смесью.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем тыкву в один слой. Отправляем в разогретую до 190°C духовку на 20 минут. В середине приготовления переворачиваем брусочки для равномерного запекания.

Пармезан натираем на мелкой тёрке, петрушку рубим. Смешиваем их в отдельной пиале.

Горячую запечённую тыкву перекладываем на блюдо, сразу же посыпаем смесью пармезана с петрушкой и подаём.

Тыква во фритюре — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brent Hofacker

Готовим тыкву на десерт: топ-3 простых рецепта

Варенье из тыквы с апельсином

Цедра и сок апельсина придают тыкве цитрусовый аромат, а сироп получается густым и прозрачным.

Ингредиенты:

Тыква — 1 кг,

Апельсин — 2 штуки,

Сахар — 500 г,

Вода — 1 стакан.

Тыкву очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Апельсины моем, снимаем цедру и выжимаем сок. Цедру одного апельсина натираем на мелкой тёрке.

В кастрюлю выкладываем тыкву, добавляем апельсиновый сок, цедру, сахар и воду. Ставим на средний огонь и, помешивая, доводим до кипения. Убавляем огонь до минимума и варим варенье 40–50 минут, пока тыква не станет мягкой, а сироп не приобретёт желаемую густоту.

Горячее варенье разливаем по стерилизованным банкам и закатываем крышками.

Как сварить варенье из тыквы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma Bondarenko

Овсяно-тыквенное печенье

Ароматное тыквенно-овсяное печенье получается мягким, душистым от корицы и имбиря и очень простым в приготовлении.

Ингредиенты:

Тыквенное пюре — 100 г,

Овсяные хлопья — 200 г,

Масло растительное — 60 мл,

Яйца — 1 штука,

Сахар — 130 г,

Мука — 150–170 г,

Разрыхлитель для теста — 1 чайная ложка,

Корица молотая — 0,5 чайной ложки,

Имбирь молотый — 0,5 чайной ложки,

Соль — 1 щепотка.

Для тыквенного пюре очищенную тыкву нарезаем кубиками, отвариваем до мягкости или запекаем в духовке, а затем измельчаем блендером.

В миске смешиваем тыквенное пюре, сахар, растительное масло, корицу, имбирь и щепотку соли. Добавляем яйцо и тщательно перемешиваем до однородности. Добавляем овсяные хлопья, муку и разрыхлитель. Снова перемешиваем. Тесто оставляем на 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы овсяные хлопья немного набухли.

Противень застилаем пергаментом и слегка смазываем маслом. С помощью ложки выкладываем тесто, формируя аккуратные печенья, отправляем в разогретую до 180°C духовку и выпекаем около 20 минут до лёгкой румяности.

Тыквенное печенье как в «Гарри Поттере». Фото © Freepik / azerbaijan-stockers

Медовые цукаты из тыквы

Цукаты получаются ароматными и идеально подходят для украшения выпечки, добавления в каши или просто к чаю.

Ингредиенты:

Тыква — 500 г,

Сахар — 500 г,

Вода — 500 мл.

Тыкву очищаем от кожуры и семян. Мякоть нарезаем небольшими одинаковыми кубиками и перекладываем в кастрюлю. Добавляем сахар и воду в равных пропорциях. Ставим на средний огонь и, помешивая, доводим до кипения. Убавляем огонь до минимума и варим тыкву в сиропе до мягкости и прозрачности, периодически аккуратно помешиваем.

Противень застилаем пергаментом. Шумовкой выкладываем кубики тыквы на пергамент, давая стечь лишнему сиропу. Отправляем противень в разогретую до 100°C духовку на 2–4 часа. Дверцу духовки оставляем приоткрытой для выхода влаги. Периодически цукаты переворачиваем для равномерного просушивания.

Готовые цукаты остужаем. Они должны быть упругими и не липкими.

Цукаты из тыквы — как сделать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / galsand

Секреты опытных кулинаров, чтобы тыква была ещё вкуснее

Не варите, а запекайте

Запекание в духовке вместо варки концентрирует сахара и раскрывает настоящий карамельно-ореховый вкус тыквы. Для этого разогрейте духовку до 200°C. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Сбрызните оливковым или растительным маслом, можно добавить щепотку соли. Равномерно разложите на противне и запекайте 20–30 минут до мягкости и лёгкой румяности.

Не переваривайте тыкву

Если выбираете варку, помните, что тыква содержит много воды. Чтобы не превратить её в водянистую кашу, проверяйте тыкву вилкой или ножом. Она должна быть мягкой, но не разваливаться в пюре от прикосновения.

Не выбрасывайте семечки!

Тыквенные семечки — это вкусный бонус: полезная замена чипсам и хрустящая добавка к салатам, супам и йогурту.

Промойте семечки от волокон, обсушите бумажным полотенцем. Смешайте с небольшим количеством масла, солью и любимыми специями (паприка, чесночный порошок, карри). Рассыпьте на противне и запекайте при 180°C 10–15 минут до золотистого цвета и хрусткости.

Смело экспериментируйте со специями

Тыква — идеальный «холст» для специй. Классическая комбинация с корицей и мускатным орехом — это база. Также с тыквой прекрасно сочетаются имбирь, кардамон и гвоздика. В несладкие блюда можно добавить паприку «с дымком», чили, розмарин, тимьян, шалфей или копчёную соль.

Правильно подбирайте сорт для блюда

Для каши, супа-пюре, начинки в пироги выбирайте мускатную тыкву или тыкву «Хоккайдо». У них сладкая, плотная и ароматная мякоть. Для запекания кусочками подойдут более плотные сорта, например, «Акорн» или «Баттернат».

Тыква дарит безграничные возможности для кулинарного творчества. Выбирайте понравившиеся рецепты, не бойтесь экспериментировать и открывайте для себя новые грани этого солнечного овоща. Удачных вам кулинарных экспериментов!

