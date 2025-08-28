Готовим вкусные домашние заготовки из кабачков на зиму: топ-8 рецептов с фото Оглавление Когда начинать делать заготовки из кабачков на зиму Подготовка кабачков к консервации Топ-8 рецептов вкусных домашних заготовок из кабачков Икра из кабачков на зиму Маринованные кабачки на зиму Солёные кабачки по-деревенски Медово-чесночные маринованные кабачки Аджика из кабачков — остро и вкусно Кабачки как у корейской бабушки Тёщин язык из кабачков Джем из кабачков с курагой Как приготовить кабачок, чтобы сохранить максимум пользы Топ-5 советов от опытных кулинаров и поваров Как вкусно и просто приготовить домашние заготовки из кабачков. Список рецептов с фото, включая икру из кабачков, салат из кабачков, маринованные кабачки в банке, — в материале Life.ru 28 августа, 13:19 Кабачки — как приготовить, рецепты заготовок из кабачков. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatyana Andreyeva, Mladen Mitrinovic © Youtube / Natasha Parkhomenko

Если все предлагают друг другу кабачки, значит, август подходит к концу. Самое время превратить дары лета в кулинарные шедевры! Сохраните вкус солнечного сезона в банках вместе с лучшими рецептами от Life.ru

Когда начинать делать заготовки из кабачков на зиму

Самые вкусные и ароматные домашние заготовки из кабачков получаются в конце лета и начале осени, когда кабачки сочные, спелые и полны вкуса.

Августовские молодые кабачки отлично подойдут для хрустящих маринованных закусок, аппетитных салатов и лёгких консерваций. Спелые сентябрьские плоды годятся для икры, варенья и цукатов.

Подготовка кабачков к консервации

Кабачки надо тщательно промыть под проточной водой. Молодые плоды (с тонкой блестящей кожицей) чистить не нужно, а вот крупные и зрелые, с толстой матовой или жёсткой кожицей, обязательно чистим. Не забываем отрезать плодоножку и остаток цветка. Семена в молодых кабачках оставляем, а в зрелых — выскабливаем с помощью ложки.

Форму нарезки выбираем в зависимости от рецепта.

Топ-8 рецептов вкусных домашних заготовок из кабачков

Икра из кабачков на зиму

Классика, проверенная временем. Предварительная обжарка каждого овоща раскрывает их сладость и аромат, придавая заготовке по-настоящему домашний, насыщенный вкус.

Ингредиенты:

кабачки — 3,5 кг;

морковь — 400 г;

лук репчатый — 300 г;

зелень свежая — 100 г;

томатная паста — 700 г;

соль — 80 г;

сахар — 40 г;

перец чёрный и душистый — 1 ч. ложка;

масло растительное — для обжаривания.

Моем кабачки, обрезаем у них края и нарезаем кружочками толщиной 1,5-2 см. Чистим и моем лук, морковь и зелень. Лук режем мелкими кубиками, морковь трём на крупной тёрке, зелень мелко рубим.

Разогреваем сковороду и обжариваем кабачки на растительном масле примерно по 3–4 минуты с каждой стороны на среднем огне до лёгкой румяности. Затем 5–7 минут обжариваем морковь и лук на среднем огне, помешивая.

Пропускаем через мясорубку горячие кабачки, лук и морковь. Заправляем измельчённой зеленью, солью, сахаром, чёрным и душистым перцем. Добавляем томатную пасту. Тщательно перемешиваем до однородности и нагреваем, не доводя до кипения (примерно до 80°C).

Наполняем горячей икрой стерильные банки, накрываем банки подготовленными крышками и ставим их в кастрюлю для стерилизации. Наливаем в кастрюлю горячую воду по «плечики» банок и стерилизуем икру в кипящей воде 25–30 минут.

Достаём банки и плотно закатываем их крышками.

Кабачковая икра на зиму — классический рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yakubovich Vadzim

Маринованные кабачки на зиму

Хрустящие, ароматные и невероятно вкусные — готовим маринованные кабачки с душистыми специями и чесноком.

Ингредиенты на 3 банки по 720 мл:

кабачок — 1 кг;

чеснок — 3 зубчика;

листья хрена — 3 штуки;

зонтики укропа — 3 штуки;

перец душистый — 15 горошин;

вода — 1 литр;

сахар — 80 г;

соль — 40 г;

уксус столовый 9% — 3 столовые ложки.

Моем молодые кабачки, срезаем кончики. Нарезаем их ломтиками (нужно 1 кг).

Укладываем на дно стерильных банок лист хрена, зонтик укропа, 5 горошин душистого перца и нарезанный пластинками чеснок. Плотно наполняем банки ломтиками кабачков. Заливаем содержимое крутым кипятком до верха, накрываем крышками и оставляем на 15 минут прогреваться.

Сливаем воду из банок в кастрюлю. Добавляем сахар и соль. Доводим до кипения, варим 1 минуту. Снимаем маринад с огня, вливаем уксус и перемешиваем.

Заливаем кабачки горячим маринадом до краёв банок и закатываем стерильными крышками. Переворачиваем банки вверх дном, укутываем пледом и оставляем до полного остывания (12–15 часов).

Солёные кабачки по-деревенски

Простой рецепт с гарантией хруста. Ничего лишнего — только чеснок, перец и укроп для идеального букета!

Ингредиенты:

кабачок — 3 штуки среднего размера;

чеснок — 1-2 зубчика;

соль — 1 столовая ложка;

зонтик укропа — 1 штука;

перец острый — 1/3 штуки;

вода — 500 мл.

Моем кабачки и нарезаем их кружочками толщиной около 5 мм. Крупные ломтики делим на четвертинки.

Выкладываем на дно стерильной банки очищенный зубчик чеснока, кусочек острого перца и зонтик укропа. Плотно заполняем банку кабачками — при засолке они ещё осядут.

Растворяем соль в воде комнатной температуры и заливаем рассол в банку до самого верха. Ставим её в глубокую миску — во время брожения жидкость будет переливаться через край. Оставляем кабачки при комнатной температуре на 3–4 дня для засолки. Ждём, пока появится лёгкая кислинка, а рассол станет мутным.

Сливаем рассол в кастрюлю, доводим до кипения и заливаем обратно в банку. Закатываем крышкой, переворачиваем банку вверх дном и оставляем до полного остывания.

Солёные кабачки — рецепт заготовки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ahanov Michael

Медово-чесночные маринованные кабачки

Ароматные, пикантные и невероятно вкусные! Медово-уксусный маринад с чесноком идеально подчеркнёт нежный вкус кабачков.

Ингредиенты на 3 банки по 280 мл:

кабачки — 1 кг;

мёд — 4 чайных ложки;

чеснок — 4 зубчика;

базилик — 20 г;

петрушка — 20 г;

уксус 6% — 6 столовых ложек;

масло растительное — 6 столовых ложек;

перец чёрный молотый — 0,5 чайной ложки;

соль — 1 чайная ложка.

Моем кабачки, базилик и петрушку, обсушиваем на бумажных полотенцах. Срезаем кончики у кабачков, разрезаем их вдоль и шинкуем полукольцами толщиной 1 см. Измельчаем зелень. Чистим и измельчаем чеснок.

Маринуем кабачки: выкладываем их в глубокую миску, посыпаем солью и перцем, добавляем мёд, уксус, масло, зелень и чеснок. Тщательно перемешиваем и оставляем на 60 минут, перемешивая каждые 15 минут.

Раскладываем кабачки в простерилизованные банки плотными слоями, заливаем маринадом и прикрываем горячими крышками. Ставим банки в глубокую кастрюлю с полотенцем на дне, заливаем водой до плечиков. Доводим до кипения на среднем огне и стерилизуем 15 минут.

Закатываем крышки, переворачиваем банки вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания. Убираем на хранение в прохладное сухое место.

Аджика из кабачков — остро и вкусно

Готовим яркую, ароматную и пикантную аджику из кабачков — вкуснейшую закуску с насыщенным томатным вкусом и пряными нотками чеснока.

Ингредиенты:

кабачки — 2 кг;

морковь — 400 г;

помидоры — 2 штуки;

чеснок — 1 головка;

масло растительное — 200 мл;

уксус 6% — 120 мл;

сахар, соль, молотый красный перец — по вкусу.

Моем кабачок и нарезаем его небольшими кубиками. Натираем морковь на крупной тёрке. Снимаем кожицу с помидоров, удаляем плодоножки и измельчаем блендером до состояния пюре.

Выкладываем в кастрюлю кабачки, морковь и заливаем томатным пюре. Натираем чеснок и добавляем к овощам. Кладём соль, сахар и перец по вкусу, добавляем уксус. Тщательно перемешиваем и ставим кастрюлю на огонь.

Варим аджику на медленном огне 1,5 часа, периодически помешивая. Разливаем горячей по стерилизованным банкам, закатываем подготовленными крышками, переворачиваем вверх дном и укутываем одеялом до полного остывания.

Аджика из кабачков — как приготовить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tanya Polovik 12

Кабачки как у корейской бабушки

Попробуйте пикантные кабачки а-ля кимчи по-корейски — острую, ароматную и невероятно вкусную закуску, которая покорит вас с первой ложки! Этот простой рецепт с яркими специями и маринадом идеально подходит для любителей острых блюд.

Ингредиенты:

кабачки — 3 кг;

морковь — 0,5 кг;

лук репчатый — 0,5 кг;

соль — 2 столовых ложки;

сахар — 200 г;

масло растительное — 100 г;

уксус 9% — 100 мл;

приправа для моркови по-корейски (не острая) — 1 пакетик;

перец красный острый — по вкусу.

Натираем кабачок, морковь и лук на крупной тёрке. Добавляем соль, сахар, уксус, растительное масло, приправу для корейских салатов и молотый перец. Тщательно перемешиваем и оставляем мариноваться на 3 часа, чтобы овощи пропитались специями.

Раскладываем смесь по стерилизованным банкам, прикрываем крышками, ставим банки в кастрюлю и наливаем воду до уровня «плечиков». Стерилизуем на среднем огне 30 минут после закипания.

Достаём банки, плотно закручиваем крышки, переворачиваем вверх дном, укутываем одеялом и оставляем до полного остывания.

Тёщин язык из кабачков

Готовим с томатно-перцевой заправкой, чесноком и специями — идеально к мясу, картошке или просто с хлебом. Душисто, ярко и очень вкусно!

Ингредиенты:

кабачок — 1 кг;

помидоры — 1 кг;

перец сладкий — 2 штуки;

острый перец — по вкусу;

сахар — 80–100 г;

уксус 9% — 1–2 столовые ложки;

чеснок — 30 г;

масло растительное — 70 мл;

соль — 1 столовая ложка.

Нарезаем кабачки ломтиками толщиной 0,5 см и длиной 7–10 см. Очищаем перец от семян и нарезаем кусочками.

Помидоры очищаем от шкурки (для этого надрезаем крест-накрест и заливаем кипятком), добавляем сладкий и острый перец, измельчаем всё блендером до однородной массы. Переливаем томатную смесь в кастрюлю, добавляем соль, сахар и растительное масло. Перемешиваем, доводим до кипения и варим 10 минут на небольшом огне.

Выкладываем в кастрюлю ломтики кабачков, аккуратно перемешиваем, доводим до кипения и варим 15–20 минут до мягкости кабачков. Добавляем нарезанный чеснок и специи по вкусу, варим ещё 5 минут. Вливаем уксус, томим на огне 2 минуты.

Раскладываем горячую закуску по стерильным банкам, закатываем крышками. Переворачиваем банки вверх дном, укутываем одеялом и оставляем до полного остывания.

Тёщин язык из кабачков на зиму — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chubykin Arkady

Джем из кабачков с курагой

Этот необычный рецепт сочетает в себе мягкость кабачков, сладость кураги и цитрусовые нотки лимона. Идеально к чаю, блинчикам или тостам — вкусно и полезно.

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг (в очищенном виде);

соль — 1 щепотка;

курага — 300 г;

лимон — 1 штука;

апельсин — 0,5–1 штука;

сахар — 1 кг.

Очищаем кабачки, нарезаем средними кусочками, слегка солим и оставляем на 1 час. Сливаем выделившуюся жидкость. Моем курагу, заливаем кипятком на полчаса, затем отжимаем. Снимаем цедру с лимона тёркой. Выжимаем сок из мякоти цитрусов.

Прокручиваем кабачки и курагу через мясорубку. Складываем массу в кастрюлю, добавляем сахар и перемешиваем. Доводим до кипения и варим на огне ниже среднего около 40 минут. Снимаем пену и помешиваем. Добавляем цедру и сок цитрусов, варим ещё 15–20 минут.

Разливаем горячий джем по стерилизованным банкам, закатываем крышками. Переворачиваем, укутываем пледом и оставляем до полного остывания.

Как приготовить кабачок, чтобы сохранить максимум пользы

Чтобы получить максимальный заряд пользы, богатые витамином С, витаминами группы В, клетчаткой и антиоксидантами кабачки лучше всего есть сырыми. Можно натереть на тёрке в салат, порезать тонкими ломтиками или добавить в смузи.

Потерю витаминов минимизирует приготовление на пару. Так кабачок сохраняет большую часть полезных свойств, но становится мягче и легче усваивается, что важно для людей с чувствительным желудком.

Ещё один способ сохранить пользу кабачков — запекать их в духовке без масла при средней температуре так, чтобы не образовалась грубая корочка.

Кабачки полезнее всего запекать в духовке без масла. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Топ-5 советов от опытных кулинаров и поваров

Чтобы аккуратно нарезать нежные кабачки, используйте очень острый нож.

В домашних заготовках из кабачков не пренебрегайте уксусом, лимонной кислотой или соком. Это главный консервант, который не даст банкам «взорваться».

Не просто добавляйте специи в маринад, а создавайте «ароматное дно»: кладите на дно банки зонтик укропа, зубчик чеснока, кусочек хрена, перец горошком.

Даже если рецепт говорит «без стерилизации», всегда стерилизуйте банки и крышки. Лучше перестраховаться, чем выбросить испорченную заготовку через месяц.

Не спешите пробовать заготовки сразу. Дайте им настояться хотя бы 2–3 недели. За это время овощи полностью «поженятся» со специями и маринадом, и вкус станет идеально сбалансированным.

