Согревают лучше любого пледа: 5 простых рецептов супов для холодной осенней погоды
Когда осенние вечера становятся холодными, спасают только горячие супы. Life.ru делится пятью рецептами, которые согреют и поднимут настроение.
Октябрь обманчив — днём ещё греет солнце, а вечером уже кутаешься в плед и мечтаешь о чём-то горячем. Лето окончательно ушло, а вместе с ним исчезли лёгкие салаты и холодные окрошки. Настало время супов! Тех самых, от которых идёт пар, дом наполняется уютными запахами, а душа оттаивает после промозглой прогулки. Мы собрали пять рецептов согревающих супов, которые спасут вас в холодные дни. От наваристого харчо до бархатного тыквенного — эти блюда созданы для осени. Каждый рецепт проверен временем и тысячами довольных едоков, готовых пожертвовать диетой ради тарелки горячего счастья!
Суп харчо — огненный привет из Грузии
Когда осенняя сырость проникает до костей, харчо становится настоящим спасением. Этот грузинский суп обладает магическим свойством — согревает изнутри так, будто внутри зажгли маленькую печку! Секрет в сочетании говядины, риса и букета специй, который заставляет забыть про осеннюю хандру. Настоящий харчо немыслим без грецких орехов, которые придают бульону бархатистость, и ткемали, дающего ту самую пикантную кислинку. Хмели-сунели, кинза, чеснок — эти ароматы способны поднять настроение даже в самый пасмурный день. Главное правило — варить долго, на медленном огне, чтобы мясо стало нежным, а все вкусы успели подружиться. Харчо хорош тем, что на следующий день становится ещё вкуснее!
Ингредиенты для харчо:
- Говядина — 600 г;
- Рис круглозёрный — 100 г;
- Лук репчатый — 2 штуки;
- Томатная паста — 3 столовые ложки;
- Грецкие орехи — 100 г;
- Чеснок — 5–6 зубчиков;
- Хмели-сунели — 2 чайные ложки;
- Соус ткемали — 2 столовые ложки;
- Кинза свежая — большой пучок;
- Лавровый лист — 2 штуки;
- Острый перец — по вкусу;
- Соль, чёрный перец — по вкусу;
- Растительное масло для жарки.
Приготовление харчо пошагово:
- Говядину нарежьте кусками, залейте 2,5 литра холодной воды. Доведите до кипения, снимите пену и варите на медленном огне 1,5 часа.
- Мясо выньте, нарежьте мелкими кусочками. Бульон процедите.
- Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, жарьте 2–3 минуты.
- В кипящий бульон добавьте зажарку, рис. Варите 15 минут.
- Грецкие орехи измельчите в блендере до состояния пасты.
- Добавьте ореховую пасту, хмели-сунели, ткемали, мясо. Варите 10 минут.
- За 5 минут до готовности добавьте чеснок, кинзу, острый перец, лавровый лист.
- Дайте настояться под крышкой 15 минут.
Солянка — похмельная классика с характером
Солянка — это суп с историей и репутацией. Говорят, что в старину её подавали для опохмела, и неспроста! Густая, острая, с кислинкой, она действительно приводит в чувство и согревает лучше любого лекарства. Секрет солянки в разнообразии мясных компонентов: копчёности, сосиски, варёное мясо создают ту самую глубину вкуса. Огурцы солёные дают пикантную кислинку, каперсы добавляют изысканности, а лимон и маслины — финальный штрих. Этот суп невозможно приготовить плохо, потому что чем больше разных мясных изделий вы найдёте в холодильнике, тем интереснее получится результат! Солянка хороша в любое время года, но именно осенью она особенно актуальна: согревает, бодрит и возвращает вкус к жизни.
Ингредиенты для сборной мясной солянки:
- Говядина — 300 г;
- Копчёные рёбрышки — 200 г;
- Сосиски или варёная колбаса — 150 г;
- Огурцы солёные — 3–4 штуки;
- Лук репчатый — 2 штуки;
- Томатная паста — 3 столовые ложки;
- Каперсы — 2 столовые ложки;
- Маслины без косточек — 10–12 штук;
- Лимон — 1 штука;
- Лавровый лист — 2–3 штуки;
- Чёрный перец горошком — 5–6 штук;
- Сметана для подачи;
- Соль по вкусу;
- Растительное масло;
- Зелень петрушки и укропа.
Приготовление солянки пошагово:
- Сварите бульон из говядины и копчёных рёбрышек (1,5 часа). Мясо выньте, нарежьте, бульон процедите.
- Лук мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. Добавьте томатную пасту, жарьте 3 минуты.
- Солёные огурцы натрите на крупной тёрке или нарежьте мелко.
- В кипящий бульон добавьте зажарку, огурцы. Варите 10 минут.
- Сосиски и колбасу нарежьте соломкой, добавьте в суп вместе с мясом.
- Положите каперсы, маслины, лавровый лист, перец. Варите 5 минут.
- Попробуйте на соль. Если недостаточно кисло, добавьте огуречный рассол.
- Подавайте с долькой лимона, сметаной и свежей зеленью.
Тыквенный крем-суп — бархатное утешение
Тыквенный суп — это осень в тарелке. Ярко-оранжевый, как последние листья на деревьях, нежный и согревающий, он поднимает настроение одним своим видом! Этот суп идеален для тех, кто замёрз после прогулки и хочет чего-то лёгкого, но сытного. Тыква сама по себе сладковатая, поэтому важно сбалансировать вкус имбирём, чесноком и специями. Сливки превращают простой овощной суп в настоящий ресторанный крем, а тыквенные семечки добавляют текстуру. Этот суп любят даже дети, которые обычно воротят нос от овощей, — яркий цвет и нежная консистенция делают своё дело. Готовится быстро, съедается ещё быстрее. А если хотите произвести впечатление на гостей, подайте его в маленьких тыквах вместо тарелок!
Ингредиенты для тыквенного крем-супа:
- Тыква — 800 г;
- Картофель — 2 средних;
- Морковь — 1 штука;
- Лук репчатый — 1 штука;
- Чеснок — 2–3 зубчика;
- Корень имбиря свежий — кусочек 2 см;
- Сливки 20% — 200 мл;
- Сливочное масло — 30 г;
- Овощной или куриный бульон — 1 литр;
- Мускатный орех — щепотка;
- Соль, чёрный перец — по вкусу;
- Тыквенные семечки для украшения;
- Оливковое масло.
Приготовление тыквенного крем-супа пошагово:
- Тыкву и картофель очистите, нарежьте кубиками. Морковь нарежьте кружками.
- Лук мелко нарежьте, чеснок и имбирь измельчите.
- В кастрюле растопите сливочное масло, обжарьте лук до прозрачности.
- Добавьте чеснок и имбирь, жарьте минуту.
- Положите тыкву, картофель, морковь. Залейте бульоном.
- Доведите до кипения и варите 20–25 минут до мягкости овощей.
- Пробейте суп погружным блендером до однородности.
- Влейте сливки, добавьте мускатный орех, соль, перец. Прогрейте, не доводя до кипения.
- Тыквенные семечки слегка обжарьте на сухой сковороде.
- Подавайте суп с семечками и каплей оливкового масла.
Сырный суп — жидкое утешение для души
Сырный суп — это детская мечта, ставшая реальностью. Кремовый, тягучий, с нежным сырным вкусом, он обнимает изнутри и заставляет забыть про осеннюю хандру. Многие готовят его с плавлеными сырками, но настоящий сырный суп делается с добавлением качественного твёрдого сыра — чеддера, гауды или даже пармезана. Картофель делает суп сытным, морковь даёт сладость, а курица добавляет белок. Секрет в том, чтобы добавлять тёртый сыр в самом конце и не кипятить суп после этого, иначе сыр свернётся. Этот суп особенно любят подростки и те, кто сохранил в душе ребёнка, — он простой, понятный и безумно вкусный. Идеально подавать с сухариками из белого хлеба!
Ингредиенты для сырного супа:
- Куриное филе — 300 г;
- Картофель — 4 средних;
- Морковь — 1 крупная;
- Лук репчатый — 1 штука;
- Сыр твёрдый — 200 г;
- Сыр плавленый — 2 штуки;
- Сливочное масло — 30 г;
- Мука — 1 столовая ложка;
- Вода или бульон — 1,5 литра;
- Лавровый лист — 1–2 штуки;
- Соль, чёрный перец — по вкусу;
- Зелень укропа или петрушки;
- Сухарики для подачи.
Приготовление сырного супа пошагово:
- Куриное филе отварите в воде до готовности (20 минут). Выньте, нарежьте кубиками.
- Картофель нарежьте небольшими кубиками, положите в бульон. Варите 10 минут.
- Морковь натрите на тёрке, лук мелко нарежьте.
- На сливочном масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, жарьте 5 минут.
- Добавьте муку к овощам, перемешайте и жарьте минуту.
- Переложите зажарку в кастрюлю с картофелем.
- Плавленые сырки нарежьте кубиками, добавьте в суп. Помешивайте до растворения.
- Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке.
- Добавьте курицу, тёртый сыр, соль, перец. Помешивайте до расплавления сыра.
- Не доводите до кипения! Дайте настояться 10 минут под крышкой.
- Подавайте с зеленью и сухариками.
Грибной суп — аромат осеннего леса
Грибной суп — это квинтэссенция осени. Даже если грибы из магазина, а не собраны в лесу собственными руками, этот суп всё равно пахнет прогулками по осеннему бору и шорохом листвы под ногами. Перловка делает его сытным и добавляет интересную текстуру, картофель даёт густоту, а сами грибы — тот самый волшебный вкус и аромат. Можно использовать свежие шампиньоны, сушёные белые или смесь лесных грибов, каждый вариант хорош по-своему. Сушёные грибы дают более насыщенный вкус, но требуют предварительного замачивания. Сметана при подаче обязательна — она смягчает вкус и добавляет кремовости. Этот суп согревает не только тело, но и душу, возвращая к воспоминаниям о тихой охоте и семейных посиделках за большим столом.
Ингредиенты для грибного супа:
- Шампиньоны свежие — 500 г (или сушёные белые грибы — 50 г);
- Перловая крупа — 100 г;
- Картофель — 3–4 штуки;
- Морковь — 1 штука;
- Лук репчатый — 1 большая луковица;
- Чеснок — 2–3 зубчика;
- Сливочное масло — 40 г;
- Лавровый лист — 2 штуки;
- Душистый перец — 3–4 горошины;
- Соль, чёрный перец — по вкусу;
- Сметана для подачи;
- Зелень укропа и петрушки.
Приготовление грибного супа пошагово:
- Перловку промойте и замочите в холодной воде на 2–3 часа (можно на ночь).
- Если используете сушёные грибы, залейте их кипятком на 30 минут.
- Грибы нарежьте пластинками. Если были сушёные — воду от них сохраните для бульона.
- В кастрюле вскипятите 2 литра воды, добавьте перловку. Варите 30 минут.
- Картофель нарежьте кубиками, добавьте к перловке. Варите 15 минут.
- Лук мелко нарежьте, морковь натрите на тёрке.
- На сливочном масле обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и грибы. Жарьте 10 минут.
- Переложите грибную зажарку в кастрюлю.
- Добавьте лавровый лист, душистый перец, измельчённый чеснок.
- Посолите, поперчите по вкусу. Варите ещё 5 минут.
- Дайте супу настояться 15–20 минут под крышкой.
- Подавайте со сметаной и рубленой зеленью.
Осенние супы — это не просто способ утолить голод, а целый ритуал возвращения домой. Когда за окном моросит дождь и темнеет всё раньше, тарелка горячего супа становится островком тепла и уюта. Каждый из этих пяти рецептов проверен поколениями и адаптирован к современным реалиям — готовится относительно быстро, из доступных продуктов, но результат всегда впечатляет. Выбирайте суп по настроению: харчо для бодрости, солянку для компании, тыквенный для красоты, сырный для уюта, грибной для ностальгии. И помните, самый вкусный суп тот, который сварен с любовью и съеден в тёплой компании! А ранее Life.ru рассказывал, почему чебуреки из СССР были гораздо вкуснее современных. В чём их секрет?