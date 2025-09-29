Согревают лучше любого пледа: 5 простых рецептов супов для холодной осенней погоды

Октябрь обманчив — днём ещё греет солнце, а вечером уже кутаешься в плед и мечтаешь о чём-то горячем. Лето окончательно ушло, а вместе с ним исчезли лёгкие салаты и холодные окрошки. Настало время супов! Тех самых, от которых идёт пар, дом наполняется уютными запахами, а душа оттаивает после промозглой прогулки. Мы собрали пять рецептов согревающих супов, которые спасут вас в холодные дни. От наваристого харчо до бархатного тыквенного — эти блюда созданы для осени. Каждый рецепт проверен временем и тысячами довольных едоков, готовых пожертвовать диетой ради тарелки горячего счастья!

Суп харчо — огненный привет из Грузии

Осенние супы, которые согреют в непогоду: рецепты с фото. Фото © «Шедеврум»

Когда осенняя сырость проникает до костей, харчо становится настоящим спасением. Этот грузинский суп обладает магическим свойством — согревает изнутри так, будто внутри зажгли маленькую печку! Секрет в сочетании говядины, риса и букета специй, который заставляет забыть про осеннюю хандру. Настоящий харчо немыслим без грецких орехов, которые придают бульону бархатистость, и ткемали, дающего ту самую пикантную кислинку. Хмели-сунели, кинза, чеснок — эти ароматы способны поднять настроение даже в самый пасмурный день. Главное правило — варить долго, на медленном огне, чтобы мясо стало нежным, а все вкусы успели подружиться. Харчо хорош тем, что на следующий день становится ещё вкуснее!

Ингредиенты для харчо:

Говядина — 600 г;

Рис круглозёрный — 100 г;

Лук репчатый — 2 штуки;

Томатная паста — 3 столовые ложки;

Грецкие орехи — 100 г;

Чеснок — 5–6 зубчиков;

Хмели-сунели — 2 чайные ложки;

Соус ткемали — 2 столовые ложки;

Кинза свежая — большой пучок;

Лавровый лист — 2 штуки;

Острый перец — по вкусу;

Соль, чёрный перец — по вкусу;

Растительное масло для жарки.

Приготовление харчо пошагово:

Говядину нарежьте кусками, залейте 2,5 литра холодной воды. Доведите до кипения, снимите пену и варите на медленном огне 1,5 часа. Мясо выньте, нарежьте мелкими кусочками. Бульон процедите. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, жарьте 2–3 минуты. В кипящий бульон добавьте зажарку, рис. Варите 15 минут. Грецкие орехи измельчите в блендере до состояния пасты. Добавьте ореховую пасту, хмели-сунели, ткемали, мясо. Варите 10 минут. За 5 минут до готовности добавьте чеснок, кинзу, острый перец, лавровый лист. Дайте настояться под крышкой 15 минут.

Солянка — похмельная классика с характером

Что приготовить на обед осенью: 5 горячих супов. Фото © «Шедеврум»

Солянка — это суп с историей и репутацией. Говорят, что в старину её подавали для опохмела, и неспроста! Густая, острая, с кислинкой, она действительно приводит в чувство и согревает лучше любого лекарства. Секрет солянки в разнообразии мясных компонентов: копчёности, сосиски, варёное мясо создают ту самую глубину вкуса. Огурцы солёные дают пикантную кислинку, каперсы добавляют изысканности, а лимон и маслины — финальный штрих. Этот суп невозможно приготовить плохо, потому что чем больше разных мясных изделий вы найдёте в холодильнике, тем интереснее получится результат! Солянка хороша в любое время года, но именно осенью она особенно актуальна: согревает, бодрит и возвращает вкус к жизни.

Ингредиенты для сборной мясной солянки:

Говядина — 300 г;

Копчёные рёбрышки — 200 г;

Сосиски или варёная колбаса — 150 г;

Огурцы солёные — 3–4 штуки;

Лук репчатый — 2 штуки;

Томатная паста — 3 столовые ложки;

Каперсы — 2 столовые ложки;

Маслины без косточек — 10–12 штук;

Лимон — 1 штука;

Лавровый лист — 2–3 штуки;

Чёрный перец горошком — 5–6 штук;

Сметана для подачи;

Соль по вкусу;

Растительное масло;

Зелень петрушки и укропа.

Приготовление солянки пошагово:

Сварите бульон из говядины и копчёных рёбрышек (1,5 часа). Мясо выньте, нарежьте, бульон процедите. Лук мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. Добавьте томатную пасту, жарьте 3 минуты. Солёные огурцы натрите на крупной тёрке или нарежьте мелко. В кипящий бульон добавьте зажарку, огурцы. Варите 10 минут. Сосиски и колбасу нарежьте соломкой, добавьте в суп вместе с мясом. Положите каперсы, маслины, лавровый лист, перец. Варите 5 минут. Попробуйте на соль. Если недостаточно кисло, добавьте огуречный рассол. Подавайте с долькой лимона, сметаной и свежей зеленью.

Тыквенный крем-суп — бархатное утешение

Рецепты горячих супов из тыквы для холодных дней пошагово. Фото © «Шедеврум»

Тыквенный суп — это осень в тарелке. Ярко-оранжевый, как последние листья на деревьях, нежный и согревающий, он поднимает настроение одним своим видом! Этот суп идеален для тех, кто замёрз после прогулки и хочет чего-то лёгкого, но сытного. Тыква сама по себе сладковатая, поэтому важно сбалансировать вкус имбирём, чесноком и специями. Сливки превращают простой овощной суп в настоящий ресторанный крем, а тыквенные семечки добавляют текстуру. Этот суп любят даже дети, которые обычно воротят нос от овощей, — яркий цвет и нежная консистенция делают своё дело. Готовится быстро, съедается ещё быстрее. А если хотите произвести впечатление на гостей, подайте его в маленьких тыквах вместо тарелок!

Ингредиенты для тыквенного крем-супа:

Тыква — 800 г;

Картофель — 2 средних;

Морковь — 1 штука;

Лук репчатый — 1 штука;

Чеснок — 2–3 зубчика;

Корень имбиря свежий — кусочек 2 см;

Сливки 20% — 200 мл;

Сливочное масло — 30 г;

Овощной или куриный бульон — 1 литр;

Мускатный орех — щепотка;

Соль, чёрный перец — по вкусу;

Тыквенные семечки для украшения;

Оливковое масло.

Приготовление тыквенного крем-супа пошагово:

Тыкву и картофель очистите, нарежьте кубиками. Морковь нарежьте кружками. Лук мелко нарежьте, чеснок и имбирь измельчите. В кастрюле растопите сливочное масло, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте чеснок и имбирь, жарьте минуту. Положите тыкву, картофель, морковь. Залейте бульоном. Доведите до кипения и варите 20–25 минут до мягкости овощей. Пробейте суп погружным блендером до однородности. Влейте сливки, добавьте мускатный орех, соль, перец. Прогрейте, не доводя до кипения. Тыквенные семечки слегка обжарьте на сухой сковороде. Подавайте суп с семечками и каплей оливкового масла.

Сырный суп — жидкое утешение для души

Домашние супы для осени: от харчо до сырного. Фото © «Шедеврум»

Сырный суп — это детская мечта, ставшая реальностью. Кремовый, тягучий, с нежным сырным вкусом, он обнимает изнутри и заставляет забыть про осеннюю хандру. Многие готовят его с плавлеными сырками, но настоящий сырный суп делается с добавлением качественного твёрдого сыра — чеддера, гауды или даже пармезана. Картофель делает суп сытным, морковь даёт сладость, а курица добавляет белок. Секрет в том, чтобы добавлять тёртый сыр в самом конце и не кипятить суп после этого, иначе сыр свернётся. Этот суп особенно любят подростки и те, кто сохранил в душе ребёнка, — он простой, понятный и безумно вкусный. Идеально подавать с сухариками из белого хлеба!

Ингредиенты для сырного супа:

Куриное филе — 300 г;

Картофель — 4 средних;

Морковь — 1 крупная;

Лук репчатый — 1 штука;

Сыр твёрдый — 200 г;

Сыр плавленый — 2 штуки;

Сливочное масло — 30 г;

Мука — 1 столовая ложка;

Вода или бульон — 1,5 литра;

Лавровый лист — 1–2 штуки;

Соль, чёрный перец — по вкусу;

Зелень укропа или петрушки;

Сухарики для подачи.

Приготовление сырного супа пошагово:

Куриное филе отварите в воде до готовности (20 минут). Выньте, нарежьте кубиками. Картофель нарежьте небольшими кубиками, положите в бульон. Варите 10 минут. Морковь натрите на тёрке, лук мелко нарежьте. На сливочном масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, жарьте 5 минут. Добавьте муку к овощам, перемешайте и жарьте минуту. Переложите зажарку в кастрюлю с картофелем. Плавленые сырки нарежьте кубиками, добавьте в суп. Помешивайте до растворения. Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке. Добавьте курицу, тёртый сыр, соль, перец. Помешивайте до расплавления сыра. Не доводите до кипения! Дайте настояться 10 минут под крышкой. Подавайте с зеленью и сухариками.

Грибной суп — аромат осеннего леса

Как приготовить согревающий суп: проверенные рецепты. Фото © «Шедеврум»

Грибной суп — это квинтэссенция осени. Даже если грибы из магазина, а не собраны в лесу собственными руками, этот суп всё равно пахнет прогулками по осеннему бору и шорохом листвы под ногами. Перловка делает его сытным и добавляет интересную текстуру, картофель даёт густоту, а сами грибы — тот самый волшебный вкус и аромат. Можно использовать свежие шампиньоны, сушёные белые или смесь лесных грибов, каждый вариант хорош по-своему. Сушёные грибы дают более насыщенный вкус, но требуют предварительного замачивания. Сметана при подаче обязательна — она смягчает вкус и добавляет кремовости. Этот суп согревает не только тело, но и душу, возвращая к воспоминаниям о тихой охоте и семейных посиделках за большим столом.

Ингредиенты для грибного супа:

Шампиньоны свежие — 500 г (или сушёные белые грибы — 50 г);

Перловая крупа — 100 г;

Картофель — 3–4 штуки;

Морковь — 1 штука;

Лук репчатый — 1 большая луковица;

Чеснок — 2–3 зубчика;

Сливочное масло — 40 г;

Лавровый лист — 2 штуки;

Душистый перец — 3–4 горошины;

Соль, чёрный перец — по вкусу;

Сметана для подачи;

Зелень укропа и петрушки.

Приготовление грибного супа пошагово:

Перловку промойте и замочите в холодной воде на 2–3 часа (можно на ночь). Если используете сушёные грибы, залейте их кипятком на 30 минут. Грибы нарежьте пластинками. Если были сушёные — воду от них сохраните для бульона. В кастрюле вскипятите 2 литра воды, добавьте перловку. Варите 30 минут. Картофель нарежьте кубиками, добавьте к перловке. Варите 15 минут. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на тёрке. На сливочном масле обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и грибы. Жарьте 10 минут. Переложите грибную зажарку в кастрюлю. Добавьте лавровый лист, душистый перец, измельчённый чеснок. Посолите, поперчите по вкусу. Варите ещё 5 минут. Дайте супу настояться 15–20 минут под крышкой. Подавайте со сметаной и рубленой зеленью.