Почему советские чебуреки были вкуснее современных: раскрываем главный секрет ГОСТа СССР

Звук шипящего масла, аромат жареного теста и мяса, очереди у ларьков с вывеской «Чебуреки» — всё это неотъемлемая часть советского детства. В те времена существовал настоящий ГОСТ на приготовление чебуреков, который регламентировал каждый ингредиент и каждый этап приготовления. Качество контролировалось государством, а рецептура передавалась от одной чебуречной к другой как священное писание.

Ностальгия по вкусу детства

Как приготовить чебуреки как в СССР пошагово. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tserliukevich Sviatlana

Помните, как пахло в советских чебуречных? Этот неповторимый микс раскалённого растительного масла, свежезамешенного теста и сочного мясного фарша создавал атмосферу, которую сложно забыть. Каждый чебурек был маленьким произведением искусства — золотистая корочка с пузырьками, тонкое тесто и обжигающе горячая начинка, которая при первом укусе выпускала струйку ароматного бульона.

ГОСТ как гарантия качества

В СССР даже уличная еда подчинялась строгим стандартам. Согласно государственному стандарту, на 60 граммов теста полагалось ровно 50 граммов мясной начинки. Фарш готовился только из говядины и баранины, с добавлением большого количества лука для сочности.

Рецепт советских чебуреков по ГОСТу в домашних условиях

Чебуреки с заварным тестом: классический советский рецепт. Фото © ТАСС / Игорь Онучин

Этот рецепт восстановлен по документам советского периода и воспоминаниям поваров тех времён. Главное правило — строго соблюдать пропорции и технологию, ведь именно в этом кроется секрет того самого незабываемого вкуса. Приготовление займёт около полутора часов, но результат того стоит.

Ингредиенты для советских чебуреков по ГОСТу

Для теста: Мука пшеничная — 400 г; Вода — 180 мл; Масло растительное — 3 ст. л.; Соль — 1 ч. л.; Яйцо — 1 шт. Для начинки: Фарш свиной — 200 г; Фарш говяжий — 200 г; Лук репчатый — 2 шт; Вода ледяная — 150 мл; Соль — 1 ч. л.; Перец чёрный — по вкусу. Для жарки: Масло растительное — 500 мл.

Пошаговый рецепт приготовления тех самых чебуреков

Домашние чебуреки с мясом по государственному стандарту. Фото © Youtube / Кухня армянки

Тесто. Кипятим воду с солью и маслом. Вливаем в муку, замешиваем. Добавляем яйцо, вымешиваем. Заворачиваем в плёнку на 30 минут. Начинка. Пропускаем мясо с луком через мясорубку. Солим, перчим. Постепенно добавляем холодную воду, вымешиваем до консистенции густой каши. Формовка. Делим тесто на 8–10 частей. Раскатываем тонко. Выкладываем начинку, защипываем края. Жарка. Разогреваем масло до 180°C. Жарим чебуреки по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подача. Выкладываем на бумажные полотенца, подаём горячими.

Секреты технологии, проверенные временем

Главный секрет советских чебуреков крылся в заварном тесте на кипятке и особой технике жарки. Тесто заваривалось горячим маслом, что делало его невероятно эластичным и позволяло раскатывать до почти прозрачной толщины. При жарке в раскалённом масле на поверхности образовывались те самые пузырьки, за которые все так любили советские чебуреки. А секрет сочной начинки заключался в добавлении в фарш холодной воды — технология, которую многие современные повара считают революционной.

Что делало советские чебуреки особенными

Рецепт сочных чебуреков на сковороде в домашних условиях.Фото © РИА Новости / Александр Кряжев / Фотохост Конгресса молодых учёных

В отличие от современных чебуреков, советские готовились исключительно на животных жирах или высококачественном растительном масле. Никаких маргаринов и заменителей — только натуральные продукты. Мясо для фарша рубилось крупными кусками, а не перемалывалось в пыль, как сейчас. Лук добавляли в пропорции один к трём с мясом, что делало начинку невероятно сочной и ароматной.

Традиции подачи из прошлого

В советских чебуречных существовал особый ритуал подачи. Чебуреки никогда не резали ножом — только откусывали, наслаждаясь контрастом хрустящего теста и горячего бульона внутри. К ним обязательно подавали стакан крепкого сладкого чая или стопку водки — алкоголь помогал справиться с жирностью блюда. А самые искушённые посетители знали секрет: чебурек нужно есть, слегка наклонив голову, чтобы драгоценный бульон не пролился мимо рта.

Чебуреки с пузырьками как в советских чебуречных. Фото © ТАСС / Александр Артёменков