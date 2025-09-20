Хождение по мукам: Какие знаки зодиака пострадают после осеннего равноденствия 22 сентября
Осеннее равноденствие традиционно происходит в период, подконтрольный знаку зодиака Весы. Это тригон Воздуха, а управляет знаком планета Венера. И у созвездия Весов есть антагонисты. Life.ru — о тех, кому не поздоровится после 22 сентября.
Знаки зодиака, кто из них будет страдать после осеннего равноденствия? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Juta, Nazarii M, Mike Pellinni
Гороскоп — двойственная штука. Если кому-то из знаков зодиака в данный момент времени хорошо, обязательно найдутся и те, кому сейчас очень плохо. Традиционно поворотные моменты в жизни зодиаков связаны с важными датами годичного космического цикла. В гороскопе 12 знаков зодиака, в году 12 месяцев, а в астроцикле четыре важных дня. Два солнцестояния и два равноденствия. И сейчас у нас будет равноденствие осеннее. Это 22 сентября, дата находится под управлением знака зодиака Весы, покровителем которого является Венера. И вот кто пострадает.
Знак зодиака Телец
Знак зодиака Телец. Ему приходится делить со знаком зодиака Весы одну планету. Осеннее равноденствие вносит свои коррективы. Фото © Life.ru
Тельцы по гороскопу традиционно считаются чувственными, нежными, ранимыми натурами. Они ценят душевный комфорт так же, как и физический. Один из самых чувствительных к переменам знаков зодиака, Телец управляется планетой Венера. Проблемы начинаются уже на этом этапе. Потому что управителем знака Весы тоже является планета Венера. В осеннее равноденствие 22 сентября знаки зодиака Телец и Весы делят одну планету, и один из них проигрывает. Поэтому по представителям земного тригона важная дата ударит особенно сильно. Небольшая турбулентность может начаться ещё 20-го или 21-го, а то и раньше. Почувствуют это самые чуткие носители знака зодиака Телец. Возможны досадные бытовые проблемы — например, потребность в срочном ремонте. Общий «вайб» недели — чувство дискомфорта, телесного или душевного, и неприкаянности. Зато можно наконец «походить по врачам», хуже себе вы точно не сделаете.
Знак зодиака Рыбы
Знак зодиака Рыбы. «Хождение по мукам» — это не только роман Толстого о судьбе интеллигенции. Это девиз осеннего равноденствия для знака Рыб. Фото © Life.ru
Осеннее равноденствие было началом года для жителей Русского царства. Император Пётр I отменил эту традицию, велел «перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с первого января». Представители знака зодиака Рыбы тоже почувствуют, что им кто-то «дурит голову». Может открыться неприятная правда, которую от них долгое время скрывали. В лучшем случае это приведёт только к чувствам обиды и горечи, в худшем — ещё и к финансовым потерям. Путь к гармонии будет трудным, но в конечном итоге вы существенно улучшите качество своей жизни. Просто за счёт отказа от контактов с токсичными людьми.
Знак зодиака Скорпион
Знак зодиака Скорпион. У них планета Венера находится в изгнании. Не самая лучшая ситуация на осеннее равноденствие. Фото © Life.ru
У представителей знака зодиака Скорпион планета Венера находится в изгнании. А управляют ими Плутон и Марс. Это не самая здоровая ситуация на осеннее равноденствие в знаке зодиака Весы. Просто потому, что у Скорпионов по гороскопу Венера находится в изгнании. И если в случае с Тельцами по гороскопу два знака зодиака конкурируют за одну планету, то знак тригона Воды изначально с планетой осеннего равноденствия не сильно «дружит». Поэтому Скорпионы по гороскопу могут почувствовать после 22 сентября тенденцию к социальной изоляции. Общение будет не доставлять удовольствие, а приносить болезненные ощущения. С ними необходимо разобраться, поэтому и возникает желание убежать от людей, отдохнуть от них. Снизить вред от этих неприятных ощущений относительно просто: снимите домик на природе и проведите хотя бы пару вечеров в тишине и спокойствии.
Осеннее равноденствие — период, когда представители знака зодиака Весы процветают. При этом те, кто в зодиакальном кругу оказывается их антагонистами, могут почувствовать себя не очень хорошо. Помните: астрология не предсказывает будущее, она всего лишь указывает на возможные риски. Вы можете быть Тельцом по гороскопу и провести неделю после 22 сентября в радости. А можете почувствовать грусть 23 сентября, даже если родились под знаком зодиака Весы. У Life.ru есть ещё материалы на тему осеннего равноденствия, в этом мы рассказываем, что происходит с телом в этот период.
