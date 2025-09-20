Конец осеннего коридора затмений 2025: Как изменится мир после солнечного затмения 21 сентября

Солнечные затмения всегда воспринимались как моменты, когда привычный ход событий словно прерывается, уступая место новым возможностям. 21 сентября 2025 года мы увидим не просто редкое явление — это «последний аккорд» осеннего коридора затмений 2025 года. Что он нам принесёт, к чему готовиться миру и всё ли так гладко пройдёт в последний день осеннего коридора затмений?

Как отмечает астролог Борис Зак, «солнечное затмение 21 сентября — это не только затмение, но и финал коридора затмений, который начался 7 сентября». По словам эксперта, дни между этими событиями заставили многих задуматься о внутренних процессах и приостановить спешку, чтобы лучше услышать себя.

Последнее в этом году солнечное затмение пройдёт в знаке зодиака Дева — символе анализа, порядка и практичности. Это обстоятельство, по словам астролога, поможет сгладить напряжение, накопившееся за время коридора. «Всё время текущего коридора затмений внимание людей было направлено внутрь себя. Наверняка многие заметили, что важные процессы в жизни в этот период замедлились… С затмением 21 сентября этот период закончится, и жизнь вернётся в привычный темп, а некоторые процессы даже ускорятся», — поясняет эксперт.

Конец коридора затмений осени 2025: как на мир повлияет солнечное затмение 21 сентября? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

На личном уровне многие представители разных знаков зодиака почувствуют, что «с мёртвой точки сдвинулось то, что давно беспокоило». Однако на более широком, мировом плане, со слов астролога, стоит ждать активизации конфликтов. «На уровне государств мы, к сожалению, будем наблюдать активизацию разного рода конфликтов. Масла в огонь ещё подливает и образовавшийся в этот день квадрат Марс–Плутон, который повышает склонность людей к насильственным действиям и повышает вероятность серьёзных катастроф», — предупреждает эксперт Борис Зак.

Ситуацию немного сглаживает тот факт, что солнечное затмение произойдёт в знаке прагматичной и расчётливой Девы. А значит, большинство конфликтов будут носить прагматичный характер. То есть у любого давления в ближайший лунный месяц будет своя конкретная цель. Борис Зак Астролог

Эксперт напоминает, что солнечное затмение совпадает с новолунием, открывающим новый цикл. «Солнечное затмение для нас — это ещё и начало нового лунного месяца. А в этот период принято ставить цели. Так как новолуние будет в знаке зодиака Дева, лучше всего ставить цели прагматичные, приземлённые и связанные либо со своими рабочими обязанностями, либо со здоровьем», — говорит Борис Зак. Он подчёркивает, что планам важно придать ясность и структуру: энергия затмения поможет воплотить их быстрее.

Солнечное затмение 21 сентября: что нельзя делать в день, когда управляет знак зодиака Дева. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vibe Images

Однако астролог советует быть осторожнее с инициативами, связанными с новыми связями. То есть если ваша цель как-то связана с новыми знакомствами, то лучше отложить её на другой период. Потому что знак зодиака Дева не очень благоволит новым связям.