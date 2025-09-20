Воздвижение Креста Господня 2025: как не прогневить Бога в православный праздник 27 сентября Оглавление Когда отмечают Воздвижение Креста Господня в 2025 году Что значит Воздвижение? История и значение праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Животворящий Крест и его судьба Что изображают на иконах Воздвижения Креста Господня Традиции праздника Воздвижения Креста Господня Приметы на праздник Воздвижения Креста Господня Молитвы и пост на Воздвижение Креста Господня Что нужно делать в день Воздвижения Креста Господня Какого числа в России отметят важный церковный праздник Воздвижения Креста Господня 2025? Что можно и что нельзя делать в день Крестовоздвижения, история и традиции торжества — в материале Life.ru. 20 сентября, 08:00 Воздвижение Креста Господня — что это за праздник, как его лучше в 2025 году отметить. Коллаж © LIfe.ru. Обложка © azbyka © Freepik / pikisuperstar © Shutterstock / FOTODOM / PositiveTravelArt

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — полное название церковного праздника. Да, православные христиане празднуют важные события, связанные с гибелью и последующим Воскресением Иисуса Христа. И не только православные. В обеих Церквях есть традиция почитания Страстей Христовых как цепи событий, что привели к победе Сына Человеческого над смертью. И Животворящий Крест — один из главных символов этих Страстей. В православии ему посвящены несколько событий, но главный праздник — это всё же Воздвижение. Кстати, мы празднуем совсем не то, что можно подумать по названию. Объект праздника — не факт установки римскими солдатами орудия казни на горе Голгофе, скорее наоборот. Что именно и когда мы празднуем на Воздвижение Креста, читайте в материале.

Когда отмечают Воздвижение Креста Господня в 2025 году

Воздвижение Креста Господня 2025: Когда будет великий святой праздник? Фото © РИА «Новости» / Виталий Аньков

Воздвижение Креста Господня в 2025 году отмечают 27 сентября. Это непреходящий праздник, в церковной традиции его дата постоянна из года в год. Но из-за несоответствия григорианского календаря юлианскому получается небольшая несостыковка. По юлианскому календарю праздник проходит 14 сентября. Но на григорианском календаре в этот день 27-ое число. Католическая церковь не сталкивается с такой проблемой, отмечая Воздвижение Креста Господня 14 сентября. Но юлианский календарь — основа нашей русской богослужебной традиции.

Что значит Воздвижение?

Животворящий Крест — Воздвижение. Это слово значит совсем иное, чем принято считать. Фото © Gettyimages / Culture Club

«Воздвижение» — что это за термин? Казалось бы, Воздвижение Креста Господня оставляет мало пространства для фантазии. Крест воздвигли, то есть водрузили на Голгофе, потом на нём распяли Иисуса. Но те, кто думает, что это — значение Воздвижения, глубоко ошибаются. На самом деле в день великого двунадесятого праздника мы отмечаем очередную годовщину уникального археологического открытия. История праздника — далее.

История и значение праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста

Воздвижение Креста Господня в 2025 году отмечается в 1700-ый раз. Этого праздника не было в месяцесловах до 325 года нашей эры. Тогда в окрестностях горы Голгофы верующие нашли, то есть обрели тот самый Животворящий Крест, на котором распяли Иисуса Христа римские легионеры. В событии напрямую и косвенно участвовали патриарх Макарий и святые равноапостольные Константин и Елена. Говорят, примерно в то время, в 320-х годах, Восточные Церкви по традиции поднимали Крест над собранием верующих во время службы. Это был не Животворящий Крест, а символизирующий его церковный артефакт. И его не просто «поднимали», а торжественно «воздвигали», отсюда и название. Вскоре к первому смыслу Воздвижения Креста Господня присоединился ещё один, но это произошло ещё через 300 лет.

Животворящий Крест и его судьба

Воздвижение Креста Господня — как появился этот праздник? Кто из святых Отцов Церкви о нём упоминает? Фото © РИА «Новости» / Сергей Пятаков

Животворящий Крест — это крест, на котором распяли Иисуса Христа. Сооружение для древнеримских казней приобрело священный статус в христианстве после чудесного Воскрешения Пророка. Но первые 250 лет существования новой веры Креста никто не видел. Христианская Церковь находилась в жёсткой оппозиции традиционной для Римской империи языческой вере, самих христиан преследовали, те скрывались в катакомбах под землёй. Император Константин Великий перевернул игру. При нём христианская вера стала официальной религией империи. Поэтому как раз в 320-х годах на Голгофе начали раскопки храма древнеримской богини Венеры. Под храмом были обнаружены три креста. Один из них исцелил больную женщину — так верующие и поняли, что перед ними Животворящий Крест Христов.

А слово «Воздвижение» впервые встретилось в произведениях кипрского богослова Александра Монаха. Это был VI век нашей эры, а через сто лет произошло ещё несколько удивительных событий, связанных с Крестом Господним. Около 617 года персидский царь Хосров II Парвиз разграбил Иерусалим и увёз из города Животворящий Крест вместе с патриархом Захарией. Патриарх умер в 633 году в персидском плену, а Крест смог вернуть император Ираклий I. Он победил персов и заключил мир с сыном Хосрова. Животворящий Крест возвращался на Родину. В Иерусалиме он пробыл до эпохи Крестовых походов.

Впрочем, тут начинается путаница. Согласно католической версии событий, в Воздвижении Креста принимала участие Святая Елена, мать императора Константина Великого. Она разделила Животворящий Крест на две части, одну оставила в Иерусалиме, вторую отправила в Константинополь, где реликвия была скрыта в статуе правителя. Иерусалимский крест был потерян в 1187 году в Битве при Хаттине. А Константинопольский крест католики украли в 1204 году при разграблении города. Они разделили его на несколько частей и положили в реликварии. Теперь Животворящий Крест доступен нам только по частям. А император Константин и его мать Елена стали равноапостольными святыми за свои прижизненные достижения.

Что изображают на иконах Воздвижения Креста Господня

Праздник Крестовоздвижения — как он отражён в православной иконографии? Кого изображают? Фото © Wikipedia / В. К. Сазонов

Первые миниатюры, которые изображали Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, появились, судя по всему, ещё в Византии. Например, византийская миниатюра XII века изображает праздник Воздвижения только с патриархом Макарием, священнослужителями и народом. В XV веке Новгородская икона показывает уже совсем другую картину: справа под киворием изображены святые равноапостольные Константин и Елена, а в центре композиции на амвоне — Макарий, который держит Животворящий Крест над головой, и его диаконы. Под амвоном — тьма народу.

В России традиции изображения Воздвижения Креста Господня оставались почти неизменными. В 1681 году в Ярославле иконописцем из круга Гурия Никитина была написана икона Воздвижения по всем русским канонам. Она выглядит очень интересно, потому что все участники процессии Обретения Креста оказались вписаны в большой русский православный храм. Московские иконы того же периода наследуют эти же традиции. От строгих правил расположения героев иконы начинают отходить только в XVIII и XIX веках, например, могут изображать Константина и Елену слева или по бокам образа.

Традиции праздника Воздвижения Креста Господня

Воздвижение Креста Господня — традиции праздника, Животворящий Крест в жизни наших предков. Фото © РИА «Новости» / Алексей Мальгавко

На праздник Воздвижения Креста Господня в храме происходит примерно та же служба, что и на Крестопоклонной неделе Великого поста, то есть, на третьей неделе, и на день Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня в августе. За день до Воздвижения служится всенощное бдение. В него входит малая вечерня, когда Крест переносят с жертвенника на престол. Но сейчас эта традиция живёт только в монастырях. В приходском храме Крест поставят на престол ещё до начала службы.

После всенощного бдения следует утреня. На ней за алтарём читают Евангелие, а потом поют «Воскресение Христово видевше». Потом начинается Великое Славословие, на него священник должен надеть полное облачение. В Славословие входит Трисвятое, во время произнесения этого песнопения Крест выносят из иконостаса через Северную дверь, священник держит его над головой, дьяконы кадят реликвию из кадила. Под пение тропаря «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое» Крест кладут на аналой, где он и остаётся до 4 октября. По традиции на праздник Крестовоздвижения принято надевать фиолетовое облачение.

Приметы на праздник Воздвижения Креста Господня

После Успения Пресвятой Богородицы каждый праздник свидетельствует о неминуемом наступлении зимы. На Воздвижение Креста Господня в жизнях наших предков наступала середина сентября, поэтому особенно интересными для них были погодные приметы. Рассказываем, какие. Если на Воздвижение утром заморозки, зима придёт рано.

Если утро солнечное и тёплое, приход зимы будет поздним.

Если на Воздвижение Креста Господня журавли летят низко и курлычут, осень будет тёплой.

Все птицы к празднику уже улетели — зима окажется лютой.

Когда на Крестовоздвижение резко похолодало, но ветер северный, это значит, что весна наступит рано, а лето будет тёплым.

Молитвы и пост на Воздвижение Креста Господня

На праздник Крестовоздвижения принято много молиться и держать строгий пост. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Крестовоздвижение — один из важнейших после Пасхи праздников в Православной церкви. Поэтому в этот день нужно держать строгий пост. Полный отказ от любых животных продуктов и рыбы обязателен на 27 сентября, если вы воцерковлённый человек. Также на богослужении в честь Воздвижения Креста Господня нужно читать песнопение «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим» и отдавать земные поклоны. Кроме того, на службе каждый икос завершается словами: «Радуйся, Честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления».

В завершающей части акафиста на Воздвижение Креста Господня приводится молитва: «Кресте честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упраздняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь».

Что нужно делать в день Воздвижения Креста Господня

Чего избежать в день Воздвижения Креста Господня? Какие действия запрещены? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mihail Pustovit

На Воздвижение Креста Господня действуют строгие правила. Этот праздник почти так же важен, как Пасха, и точно так же важен, как Рождество, но связан с тяжёлой темой Распятия Христова. Поэтому русский народ в этот день соблюдал целый ряд запретов. Вот они. Разумеется, нельзя нарушать пост.

Не стоит ссориться или ругаться.

Нельзя начинать важные дела, они будут неудачными.

Не стоит давать деньги в долг, их не вернут.

Нельзя ходить в лес, потому что там лешие.

Не устраивайте на Воздвижение Креста Господня шумные застолья, это тихий праздник скорби.

Нельзя венчаться. Вас в принципе в этот день откажутся венчать.

Нельзя оставлять дверь в дом открытой.

Садовые работы под строгим запретом.

Есть то, что на Воздвижение Креста Господня можно и нужно делать. Сейчас расскажем, как наши воцерковлённые предки проводили каждую середину сентября в древности. Можно сходить в храм на службу. Приветствуется фиолетовый цвет в одежде.

Можно провести обряд чистки дома, покрестить углы, держа в руках свечку.

Особенно хорошая примета — подарить кому-нибудь крестик. Он будет оберегать своего носителя.

Праздник Воздвижения Креста Господня — это древняя дата, которая тесно связана с раннехристианскими традициями. Это праздник скорби, но в нём есть место тихой радости. Ведь 27 сентября (14 по старому стилю) мы празднуем не только успешные поиски Животворящего Креста, но и победу христианской веры в Римской империи. Скоро будет Рождество Богородицы, Life.ru писал о том, как отметить этот праздник.

