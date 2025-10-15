«Не только витамин С»: Врач рассказал, как по‑настоящему укрепить иммунитет этой осенью

Осенью аптеки снова заполняются баночками с витамином C, но это не панацея и не универсальный иммуномодулятор. Чем можно по-настоящему укрепить иммунитет, рассказал в беседе с «Радио 1» диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«Человек, который доказал всему миру, что витамин С является очень классным антиоксидантом, помогает поднимать иммунитет, получил Нобелевскую премию. Через 5 лет он доказал, что витамин С не работает как иммуномодулятор и, соответственно, ещё раз получил Нобелевскую премию», — поведал диетолог.

Главная идея проста — вместо гонки за «чудо‑таблеткой» важнее разнообразие питания. Чем богаче рацион фруктами, ягодами и разными продуктами, тем шире набор макро‑ и микронутриентов, которые помогают организму справляться с вирусами.

Эксперт также развеял миф о вреде замороженных ягод. По его словам, заморозка сохранит большую часть полезных веществ, которые и обеспечат ваш организм необходимыми витаминами.

