Диетолог Игнатикова перечислила осенние ягоды, необходимые организму

Дикорастущие осенние ягоды приносят особую пользу здоровью человека. Такое мнение высказала врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова.

«Вообще все ягоды очень полезны, потому что они обладают большим спектром витаминов, минеральных веществ, антиоксидантов, минорных соединений — незаменимых веществ, которые не считаются витаминами, но также необходимы нашему организму. Дикорастущие ягоды полезнее, чем сортовые», — подчеркнула Елена Игнатикова в разговоре с радио Sputnik.

Специалист пояснила, что цвет ягоды напрямую указывает на её ценные свойства. По её словам, жёлтые плоды вроде рябины и облепихи богаты бета-каротином, а тёмные — черноплодная рябина, черника, жимолость — содержат антоцианы. Врач добавила, что красные ягоды, такие как брусника или клюква, включают бензойную кислоту, оказывающую противомикробное действие и улучшающую состояние кишечника и мочевыводящей системы.

Игнатикова отметила, что шиповник ценен высоким содержанием витамина С, но он быстро разрушается при хранении и нагревании. Она уточнила, что для сохранения питательных веществ при заваривании шиповника важно держать ёмкость закрытой, а замороженные ягоды не стоит хранить слишком долго.

Диетолог также сообщила, что боярышник обладает успокаивающим действием и питает сердечную мышцу. Она заключила, что хотя его эффект слабее лекарственных препаратов, регулярное употребление этой ягоды в комплексе помогает бороться с оксидативным стрессом и снижает уровень воспаления в организме.

Ранее в Союзе дачников Подмосковья рассказали о самых полезных осенних ягодах. Life.ru обратился к главе организации Никите Чаплину, чтобы составить топ-5 самых вкусных даров леса.