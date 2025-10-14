«Не шумите в лесах»: Минэкологии Подмосковья объяснило, как спасти перелётных птиц осенью

В Подмосковье сейчас можно наблюдать удивительное природное явление — осеннюю миграцию птиц. Министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин рассказал, что этот процесс — не просто перелёт с севера на юг, а часть сложной системы, от которой зависит экологическое равновесие.

Он отметил, что леса, водоёмы и особо охраняемые природные территории области служат важными остановками для пернатых: здесь они отдыхают и кормятся во время долгого пути. Сохранение этих «экологических коридоров» министр назвал одной из главных задач ведомства.

Каждый житель региона, по словам экологов, может помочь. Важно избегать шума в лесах и парках, особенно ночью, когда птицы отдыхают. Также Минэкологии просит не подкармливать водоплавающих, чтобы не задерживать их отлёт.

«Птицы – индикатор здоровья нашей экосистемы. Их благополучие напрямую зависит от нашего сознательного и бережного отношения. Призываем всех жителей области быть в эти дни особенно внимательными к нашим крылатым соседям», – указал Мосин в беседе с «Радио 1».

