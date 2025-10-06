Юрист объяснила, когда горожан могут оштрафовать за кормление птиц

Юрист Елизавета Воробьёва разъяснила условия привлечения к ответственности за кормление птиц в городской среде, подчеркнув отсутствие прямого запрета на эту деятельность. Соответствующее пояснение она предоставила изданию «Постньюс».

Специалист уточнила, что штрафные санкции применяются не за сам факт кормления пернатых, а лишь когда это приводит к конкретным последствиям — нарушению санитарных норм из-за загрязнения территории помётом, распространению заболеваний или привлечению бездомных животных.

Для физических лиц штраф составляет от двух до трёх тысяч рублей при первичном нарушении и до пяти тысяч при повторном, тогда как для должностных и юридических лиц суммы достигают соответственно 40 тысяч и 250-400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что кормление голубей в Москве формально не запрещено, но может повлечь административную ответственность при определённых обстоятельствах. Юрист пояснил, что нарушением считается кормление птиц, приводящее к загрязнению или повреждению объектов благоустройства (скамеек, газонов, тротуаров), что регулируется статьёй 8.19 КоАП Москвы.