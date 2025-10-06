Москвичам рассказали о штрафах до 500 тысяч рублей за кормление голубей и уток

Кормление голубей и других пернатых в Москве формально не запрещено, но при определённых условиях может привести к административной ответственности и существенным штрафам. Об этом сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА Тургунбой Зокиров. Юрист пояснил, что нарушением это становится в случаях загрязнения или порчи элементов благоустройства, таких как скамейки, газоны или тротуары.

«В Москве граждане могут быть привлечены к штрафу от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 40 тысяч рублей, юридические лица — от 300 до 500 тысяч рублей по ч. 1 ст. 8.19 Кодекса административных правонарушений (КоАП) Москвы («Повреждение объектов благоустройства»)», — уточнил юрист в беседе с агентством «Москва».

Если в результате кормления птиц будут повреждены зелёные насаждения, то для граждан штраф может составить от 3,5 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, а для организаций — 300 тысяч рублей по соответствующей статье столичного КоАП.

Зокиров отметил, что прямого федерального запрета на кормление уток или голубей не существует. Однако он напомнил о правилах внутреннего распорядка в жилом фонде, которые с 1997 года рекомендуют жильцам воздерживаться от выбрасывания остатков еды из окон для птиц, поскольку это приводит к загрязнению и привлекает грызунов.

Отдельный запрет, по словам юриста, действует на кормление диких животных в особо охраняемых природных зонах Москвы, к которым относится, например, национальный парк «Лосиный остров». Также он добавил, что местные власти наделены правом устанавливать дополнительные ограничения через правила благоустройства территорий.

Ранее россиянам раскрыли, почему нельзя трогать и кормить «крылатых крыс» в городе. Одной из наиболее опасных болезней, переносимых голубями, является орнитоз, известный также как пситтакоз. Его возбудитель — бактерия Chlamydia psittaci. Инфицирование человека происходит воздушно-пылевым путем при попадании в дыхательные пути мельчайших частиц высохших экскрементов, пуха или иных выделений больных птиц.