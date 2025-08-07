Россиянам раскрыли, почему нельзя трогать и кормить «крылатых крыс» в городе

Городские голуби, которых часто можно встретить на улицах и во дворах, нередко получают нелестное прозвище «крылатые крысы», и, как утверждает директор Института ветеринарии РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин, на это есть веские причины. По его словам, данные птицы могут быть опасны для человека.

«По данным зоонозных исследований, сизые голуби могут быть носителями до 90 различных заболеваний, из которых не менее 10 представляют эпидемиологическую опасность для человека. В связи с этим категорически не рекомендуется кормить голубей с рук, особенно детям, ввиду высокого риска передачи патогенов при прямом контакте», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Орнитоз (или пситтакоз), вызываемый бактерией Chlamydia psittaci, представляет собой одну из самых серьёзных угроз, связанных с этими птицами. Заражение происходит при вдыхании воздуха, содержащего микрочастицы высохшего голубиного помета, перьев или других выделений.

Орнитоз поражает органы дыхания и может привести к пневмонии, повышению температуры, головным болям и общей интоксикации организма. В сложных случаях возможны нарушения в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Помимо орнитоза, существуют и другие болезни, которыми можно заразиться при контакте с голубями или их отходами.

«Сальмонеллез — бактериальная инфекция, проявляющаяся острыми пищевыми отравлениями. Возбудитель (Salmonella spp.) может передаваться при контакте с помётом или заражёнными поверхностями. Кампилобактериоз — зооантропоноз, вызывающий гастроэнтерит. Патоген (Campylobacter jejuni) передается преимущественно фекально-оральным путём», — объяснил эксперт.

Криптококкоз – грибковое заболевание, вызываемое Cryptococcus neoformans, особенно опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Споры грибка содержатся в птичьем помёте и в почве, загрязнённой им. Гистоплазмоз – грибковая инфекция, вызываемая Histoplasma capsulatum, поражающая преимущественно лёгкие. Заражение происходит при вдыхании спор из почвы, загрязнённой птичьими фекалиями.

Кроме того, голуби переносят различных паразитов (клещей, блох) и гельминтов, которые также могут представлять опасность для человека. Голубиный помёт и перья содержат аллергены, способные спровоцировать развитие бронхиальной астмы, аллергического ринита и кожных раздражений.