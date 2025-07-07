150 тысяч птиц: Куры-каннибалы на кубанской фабрике начали поедать друг друга из-за голода
Kub Mash: На птицефабрике в Кубани куры начали поедать друг друга из-за голода
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На птицефабрике в станице Новомышастовской Краснодарского края курицы начали массово проявлять агрессию и клевать друг друга — около 150 тысяч особей остались без корма уже более недели. Рабочие предприятия рассказали, что не получают зарплату с апреля из-за многомиллионных долгов (только за 2023 год подано исков на сумму более 112 миллионов рублей). Директор предприятия исчез — на работе не появляется, на звонки не отвечает. Об этом сообщил Kub Mash.
Около 150 тысяч птиц начали есть друг друга на Новомышастовской птицефабрике. Видео © Telegram / Kub Mash
По словам сотрудников, агрессия среди кур выросла из-за голода: птицы начали клевать и поедать друг друга. Чтобы остановить хаос, работники отключили свет — это единственное, что они могли сделать без помощи руководства.
Проблемы на птицефабриках фиксируются не только в Краснодарском крае. В мае в Астраханской области вспыхнул крупный пожар на территории птицефабрики «Владимировская». Огонь охватил около двух тысяч квадратных метров инкубатора, в результате чего погибло более 160 тысяч кур. Люди успели эвакуироваться, но потери среди поголовья оказались катастрофическими.