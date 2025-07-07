150 тысяч птиц: Куры-каннибалы на кубанской фабрике начали поедать друг друга из-за голода

На птицефабрике в станице Новомышастовской Краснодарского края курицы начали массово проявлять агрессию и клевать друг друга — около 150 тысяч особей остались без корма уже более недели. Рабочие предприятия рассказали, что не получают зарплату с апреля из-за многомиллионных долгов (только за 2023 год подано исков на сумму более 112 миллионов рублей). Директор предприятия исчез — на работе не появляется, на звонки не отвечает. Об этом сообщил Kub Mash.