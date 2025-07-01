В российском регионе начали выращивать гигантских раков-каннибалов
В Ростовской области начали выводить австралийских раков-каннибалов
Разведение раков в Ростовской области. Обложка © НИИ рыбного хозяйства и океанографии
В Ростовской области стартовал проект по разведению австралийских раков-каннибалов, отличающихся необычными размерами и гигантскими клешнями. Работа с этими ракообразными представляет собой определённые сложности из-за их особенностей в естественной среде обитания, сообщили в Азово-Черноморском филиале НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
«Ракообразные весьма сложный специфический объект выращивания. Их важными особенностями является высокий уровень каннибализма, уязвимость во время регулярных линек, требовательность к корму и качеству воды, высокая территориальность многих видов, в частности раков», — рассказали в пресс-службе.
На данный момент учёные занимаются культивацией ракообразных в ограниченных объёмах, продолжая искать оптимальные условия для успешного увеличения производства. Этот проект может стать важным шагом в развитии аквакультуры на юге России и удовлетворении растущего спроса на морепродукты.
Ранее сообщалось, что естественный цикл размножения рыбы нарушился в дельте Волги. Анализ проб показал высокую концентрацию растворённого кислорода и благоприятный уровень pH, что говорит о хорошей продуктивности вод. Однако маловодье привело к нарушению сроков размножения у многих промысловых рыб, включая каспийскую воблу.