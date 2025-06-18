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18 июня, 06:13

В дельте Волги нарушился естественный цикл размножения рыб

Волга. Обложка © Официальный сайт реки Волги

Волга. Обложка © Официальный сайт реки Волги

Сокращение весеннего половодья на Волге в этом году привело к смещению границ смешения пресной и морской воды и нарушению естественного цикла нереста рыбы в дельте реки. Об этом заявили РИА «Новости» в пресс-службе Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Российские учёные провели экспедицию в дельту Волги и Северный Каспий, чтобы оценить влияние снижения речного стока и уровня Каспия на местную экосистему.

«Впервые с 2021 года учёным удалось обнаружить зону смешения пресных и морских вод в непосредственной близости от острова Малый Жемчужный», — говорится в отчёте.

Как сообщил руководитель лаборатории биогидрохимии Александр Полухин, анализ проб показал высокую концентрацию растворённого кислорода и благоприятный уровень pH, что говорит о хорошей продуктивности вод. Однако маловодье привело к нарушению сроков размножения у многих промысловых рыб, включая каспийскую воблу.

Полученные данные, наряду с результатами предыдущих экспедиций, будут использованы для обоснования создания сети охраняемых морских территорий в Северном Каспии, сообщили в Институте.

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Ранее в Северном Каспии произошло уникальное событие: российские учёные официально подтвердили образование нового острова. Специалисты впервые заявили о возможном появлении суши в 30 километрах к юго-западу от Малого Жемчужного ещё в ноябре 2024 года, опираясь на данные спутникового мониторинга. До недавнего времени это оставалось лишь предположением, но теперь исследователи с уверенностью констатируют: новый остров в Каспийском море – это реальность.

Алиса Хуссаин
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