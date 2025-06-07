«Толком не доказано»: Биолог рассказал, почему не стоит преувеличивать вред микропластика

О глобальной проблеме распространения микропластика, наносящего урон как окружающей среде, так и человеческому здоровью, хотя бы раз слышал каждый. Однако это касается лишь определённых видов пластика, пояснил в честь Всемирного дня безопасности пищевых продуктов, который отмечается 7 июня, эколог и биолог Вениамин Голубитченко.

По мнению специалиста, непосредственная токсичность пластика как такового незначительна. Основную опасность представляют собой мигрирующие из пластиковых изделий пластификаторы, мономеры и олигомеры, в особенности содержащиеся в продукции низкого качества. Эти вещества способны проникать в продукты питания и средства гигиены, представляя потенциальную угрозу. Также важно учитывать размер частиц.

«Научно не доказано, что микропластик крайне вреден. Но и не доказано, что он безвреден. <...> Сейчас просто не набрано достаточно статистики и исследований. Это как вопрос о кофеине в начале XX века — ни пользы, ни вреда толком не доказано», — подчёркивает Голубитченко в беседе с «Постньюс».

Он отметил, что микропластик, будучи фрагментированным полимером, может вести себя в организме иначе, чем неповреждённый пластик.