Россиянам рассказали, когда за кормление голубей у подъезда на самом деле грозит штраф

Слухи о том, что кормление голубей у подъезда может обернуться штрафом в сотни тысяч рублей, оказались преувеличением. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил Life.ru, что опасаться нечего — если вы не создаёте антисанитарию.

В России нет закона, прямо запрещающего кормить птиц. Более того, если бы кормление трактовалось как «обращение с отходами», то любая бабушка, бросающая крошки голубям, автоматически становилась бы нарушителем, что выглядит абсурдно. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

В качестве основания упоминается статья 8.2 КоАП РФ, которая касается нарушения правил обращения с отходами. Однако к живым птицам эта статья не имеет никакого отношения. Она применяется, если человек выбрасывает мусор не по правилам — например, на землю или в неположенном месте.

Даже если рассматривать ситуацию через призму «биологических отходов», то, по мнению Бондаря, можно говорить скорее о статье 10.8 КоАП, которая регулирует захоронение трупов животных, но и здесь голуби под неё не подпадают. Ведь речь идёт о живых птицах, а не об отходах. Судебной практики, в которой россиян штрафовали бы за кормление голубей по статье 8.2, также не существует.

Максимум, к чему может привести «птичья доброта», — это штраф за нарушение санитарных норм, если из-за скопления птиц появляется помёт или мусор. В таких случаях действует статья 6.3 КоАП РФ: до 500 рублей для граждан и до 20 тысяч — для юрлиц. В некоторых регионах могут быть и местные запреты на загрязнение территорий, но суммы санкций там тоже скромные. Новый закон, вступивший в силу с 1 марта 2025 года, запрещает хоронить домашних животных вне специально отведённых мест — но это уже совсем другая история.