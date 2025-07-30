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Регион
30 июля, 16:00

Россиянам рассказали, когда за кормление голубей у подъезда на самом деле грозит штраф

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Штрафов в 400 тысяч за кормление голубей не будет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sapir.l

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sapir.l

Слухи о том, что кормление голубей у подъезда может обернуться штрафом в сотни тысяч рублей, оказались преувеличением. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил Life.ru, что опасаться нечего — если вы не создаёте антисанитарию.

В России нет закона, прямо запрещающего кормить птиц. Более того, если бы кормление трактовалось как «обращение с отходами», то любая бабушка, бросающая крошки голубям, автоматически становилась бы нарушителем, что выглядит абсурдно.

Дмитрий Бондарь

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

В России нет закона, прямо запрещающего кормить птиц. Более того, если бы кормление трактовалось как «обращение с отходами», то любая бабушка, бросающая крошки голубям, автоматически становилась бы нарушителем, что выглядит абсурдно.
В России нет закона, прямо запрещающего кормить птиц. Более того, если бы кормление трактовалось как «обращение с отходами», то любая бабушка, бросающая крошки голубям, автоматически становилась бы нарушителем, что выглядит абсурдно.

В качестве основания упоминается статья 8.2 КоАП РФ, которая касается нарушения правил обращения с отходами. Однако к живым птицам эта статья не имеет никакого отношения. Она применяется, если человек выбрасывает мусор не по правилам — например, на землю или в неположенном месте.

Даже если рассматривать ситуацию через призму «биологических отходов», то, по мнению Бондаря, можно говорить скорее о статье 10.8 КоАП, которая регулирует захоронение трупов животных, но и здесь голуби под неё не подпадают. Ведь речь идёт о живых птицах, а не об отходах. Судебной практики, в которой россиян штрафовали бы за кормление голубей по статье 8.2, также не существует.

Максимум, к чему может привести «птичья доброта», — это штраф за нарушение санитарных норм, если из-за скопления птиц появляется помёт или мусор. В таких случаях действует статья 6.3 КоАП РФ: до 500 рублей для граждан и до 20 тысяч — для юрлиц. В некоторых регионах могут быть и местные запреты на загрязнение территорий, но суммы санкций там тоже скромные. Новый закон, вступивший в силу с 1 марта 2025 года, запрещает хоронить домашних животных вне специально отведённых мест — но это уже совсем другая история.

«Кто котика обидит...»: В Госдуме раскритиковали идею штрафов за кормление бездомных животных
«Кто котика обидит...»: В Госдуме раскритиковали идею штрафов за кормление бездомных животных

Ранее сообщалось, что запрет на кормление животных рядом с домами, больницами, аптеками и школами вводится в том числе для борьбы с распространением грызунов и насекомых. Однако ни один из экспертов не подтвердил возможность штрафа в 400 тысяч рублей просто за брошенные крошки.

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Милена Скрипальщикова
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