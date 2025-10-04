В день не больше 15 граммов: Учёные сообщили плохую новость любителям мяса

Основу здорового питания должна составлять растительная пища, а мясо может служить лишь небольшим дополнением к рациону. Соответствующие рекомендации содержатся в докладе экспертов по питанию, опубликованном в журнале The Lancet.

Специалисты рекомендуют придерживаться преимущественно растительной диеты с ограниченным включением продуктов животного происхождения. Они также советуют минимизировать потребление сахара, соли и насыщенных жиров. Эти выводы развивают положения предыдущего доклада 2019 года, который ранее вызвал резкую критику со стороны агропромышленных ассоциаций.

Научное сообщество, по данным публикации, поддержало предложенный подход к питанию. Исследователи указали на необходимость учёта факторов социального неравенства и доступности здоровой пищи для всех слоёв населения. Ранее отраслевые объединения назвали подобные рекомендации опасными и неприемлемыми для национальных традиций.

Новые рекомендации по питанию устанавливают лимит в 15 граммов красного мяса в день. Ежедневное меню должно содержать 200 г овощей, 300 г фруктов и 210 г зерновых. Кроме того, следует включать 250 г молочных продуктов, 30 г рыбы или морепродуктов, а также умеренное количество белого мяса.

Учёные подчёркивают, что такой режим питания связан с улучшением общего состояния здоровья. Он способствует снижению общей смертности и значительному уменьшению риска развития хронических заболеваний. Положительный эффект особенно заметен при отказе от чрезмерного потребления сахара, соли и насыщенных жиров.

Ранее сообщалось, что некоторые привычные продукты могут вызвать резкую реакцию организма. К ним относятся коровье молоко, яичные белки, орехи, рыба и морепродукты, шоколад, некоторые ягоды, фрукты и овощи. Аллергические проявления также может вызвать глютен.