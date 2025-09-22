Не всегда вредная привычка: Врач назвала случаи, когда «ночной дожор» жизненно необходим

Многие привыкли есть перед сном — кто-то не может уснуть на пустой желудок, другие просыпаются от голода или же делают поздний ужин частью повседневного распорядка. О том, в каких случаях «ночной дожор» может быть полезным, рассказала Life.ru гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По её словам, поздний приём пищи нередко оборачивается тяжестью и изжогой. Это происходит потому, что в положении лёжа расположение органов меняется и пища легче попадает обратно в пищевод. Кроме того, во сне пищеварительные процессы замедляются, и избыточное потребление калорий в позднее время способствуют накоплению жира, что увеличивает риск развития ожирения и связанных с ним заболеваний — диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых проблем.

Бывают ситуации, когда поесть перед сном необходимо. Например, у людей с сахарным диабетом 1-го типа или некоторыми эндокринными нарушениями ночью может возникать опасное снижение уровня сахара в крови. В таких случаях лёгкий перекус перед сном помогает избегать гипогликемии и поддерживать стабильное состояние. Также спортсменам с высокой физической нагрузкой иногда рекомендуют съедать перед сном немного белка для восстановления мышц. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

В остальных случаях желание перекусить вечером чаще продиктовано не голодом, а эмоциональным состоянием. После напряжённого дня человек выбирает калорийные продукты — сладости, фастфуд или снеки. Это не только перегружает организм лишними калориями, но и влияет на состав микрофлоры кишечника.

Чтобы уменьшить вероятность ночных походов к холодильнику, специалист советует ужинать за 2–3 часа до сна, включая в рацион белки и медленные углеводы. Если голод всё же появляется, можно перекусить кефиром, творогом, бананом или небольшим бутербродом с сыром. Лучше не выбирать для вечернего перекуса высококалорийную еду — сладости, снеки и выпечку.

Иногда ночные перекусы принимают устойчивый характер и становятся проявлением расстройства пищевого поведения. В таких случаях человек съедает значительную часть суточных калорий уже после ужина или регулярно просыпается ночью, чтобы перекусить. При подобных симптомах необходима помощь специалистов разных направлений — гастроэнтеролога, эндокринолога и психотерапевта.