Диетолог объяснила, как зажироваться к зиме по примеру манула Тимофея и не растолстеть

15 сентября, 11:00

Каждую осень россияне с интересом следят за процессом зажировки знаменитого манула Тимофея из Московского зоопарка. Котик каждый год набирает порядка 7 кг для комфортной зимовки, а весной сбрасывает этот вес. У людей тоже осень и зима — время, когда особенно хочется чего-то сытного, тёплого, вкусного. Врач-диетолог Ольга Чунтонова рассказала Life.ru, стоит ли зажировываться по примеру Тимофея и как это сделать безопасно.

Осень и зима — это время, когда хочется хлеба, картошки, выпечки и сладостей. И это нормально, ведь телу нужны энергия и тепло. Но важно помнить, что зажорство может проявляться по-разному: один путь ведёт к уюту и хорошему самочувствию, а другой — к тяжести и набору веса.

Чтобы правильно накормить себя в холодное время, врач советует выбирать сезонные продукты: корнеплоды, капусту, тыкву, яблоки, груши, цитрусовые. Они богаты витаминами и клетчаткой и насыщают организм без лишних калорий.

Не забывайте про основу питания — белки. Добавляйте рыбу, мясо, птицу, яйца, творог, бобовые. Без них зимой зачастую тянет к быстрым перекусам, но с достаточным количеством белка сытость держится дольше, а иммунитет работает лучше.

Жиры тоже необходимы, но выбирайте правильные: орехи, семена, авокадо, оливковое масло, рыба. Они очень калорийны, поэтому горсть орехов — это уже полноценный перекус, насыщающий и полезный.

Что касается углеводов — предпочтение отдавайте медленным. Это гречка, овсянка, бурый рис, цельнозерновой хлеб. Они обеспечивают стабильную энергию. А вот печенье, булочки и конфеты вызывают лишь быстрый подъём, а затем снижение уровня энергии и аппетита.

Сладкое не обязательно исключать полностью. Оставьте место для удовольствия — приготовьте домашнюю шарлотку, запечённые яблоки с корицей или ешьте немного горького шоколада. Это гораздо полезнее, чем жёсткие запреты.

И конечно, движение. Даже зимой нужна прогулка, зарядка, немного активности и побольше дневного света. Тогда снизится тяга к еде и улучшится настроение.

Кстати, врач обращает внимание, что иногда тяга к еде осенью и зимой может говорить не о голоде, а о том, что вы замёрзли! В этом случае согревайтесь одеждой, горячим чаем, травами или специями, например имбирём, корицей или куркумой.

«Важно не запасать жир впрок, а давать телу то, что действительно нужно, — витамины, белок, энергию и тепло. Тогда зима пройдёт с пользой, а весна встретит вас лёгкими и здоровыми», — заключила Чунтонова.

Напомним, что прошлой зимой манул Тимофей достиг идеальной зимней формы, зажировавшись до 7 кг 50 г. С наступлением холодов внешность кота меняется: он становится более пушистым и приобретает рыжеватый оттенок на боках. Этот период подготовки к зиме требует особого внимания со стороны зоологов, которые тщательно контролируют питание Тимофея. В начале апреля манул начал процесс разжировки. Сейчас же пришло время снова набирать вес к зиме.

