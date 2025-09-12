Время зажировки! Манул Тимофей округлился до 5 кг на крысах и перепёлках
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку к зиме и уже набрал 1,3 кг
Манул Тимофей в Московском зоопарке начал набирать вес к зиме. Обложка © Telegram/Московский зоопарк
Символ Московского зоопарка манул по кличке Тимофей начал набирать вес к зиме, увеличив его с 3,7 до 5 килограммов на двойных порциях крыс и перепёлок. Об этом сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Манул Тимофей в Московском зоопарке начал набирать вес к зиме. Видео © Telegram/Московский зоопарк
«К началу осени зоологи начали постепенно увеличивать размер порций, и сейчас кот весит уже 5 килограммов. В данный момент у манула двухразовое питание, суточный объём порций составляет порядка 350-400 гр», — пояснила Светлана Акулова.
Для сравнения, летом суточный рацион любимого манула москвичей составлял лишь 150-250 граммов, а один день в неделю остаётся разгрузочным. По словам директора, в рацион хищника входят крысы и перепёлки.
Период зажировки к зиме у манулов начинается в сентябре и завершается к декабрю, и в это время кот активно гуляет в уличном вольере в поисках еды, спрятанной зоологами. Этот редкий вид кошачьих, занесённый в Красную книгу, обладает самой густой шерстью среди сородичей — до 9000 волосков на квадратный сантиметр, что помогает ему выживать в суровом климате с температурами до -50°C.
Ранее Life.ru писал, что манул Тимофей, являющийся символом Московского зоопарка, стал самым часто упоминаемым животным в новостях, опередив по частоте упоминаний кошку Шупетт Карла Лагерфельда в полтора раза. В топ-5 самых обсуждаемых кошачьих также вошли домашняя пума Месси, пантера Луна и сфинкс Мэни.