Время зажировки! Манул Тимофей округлился до 5 кг на крысах и перепёлках

Символ Московского зоопарка манул по кличке Тимофей начал набирать вес к зиме, увеличив его с 3,7 до 5 килограммов на двойных порциях крыс и перепёлок. Об этом сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Манул Тимофей в Московском зоопарке начал набирать вес к зиме. Видео © Telegram/Московский зоопарк

«К началу осени зоологи начали постепенно увеличивать размер порций, и сейчас кот весит уже 5 килограммов. В данный момент у манула двухразовое питание, суточный объём порций составляет порядка 350-400 гр», — пояснила Светлана Акулова.

Для сравнения, летом суточный рацион любимого манула москвичей составлял лишь 150-250 граммов, а один день в неделю остаётся разгрузочным. По словам директора, в рацион хищника входят крысы и перепёлки.

Период зажировки к зиме у манулов начинается в сентябре и завершается к декабрю, и в это время кот активно гуляет в уличном вольере в поисках еды, спрятанной зоологами. Этот редкий вид кошачьих, занесённый в Красную книгу, обладает самой густой шерстью среди сородичей — до 9000 волосков на квадратный сантиметр, что помогает ему выживать в суровом климате с температурами до -50°C.