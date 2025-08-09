Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 05:01

Эксперты нашли самого популярного в СМИ кота

Манул Тимофей стал самым обсуждаемым котом в российских СМИ

Манул Тимофей. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Манул Тимофей. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

К Всемирному дню кошек 8 августа аналитики Дзен Новостей сравнили материалы российских СМИ и выяснили, о каких кошачьих пишут чаще всего в новостях. На первом месте оказался манул Тимофей — символ Московского зоопарка.

Тимофея упоминали в 1,5 раза чаще, чем кошку Шупетт, принадлежащую модельеру Карлу Лагерфельду, которая заняла второе место в рейтинге. СМИ чаще обсуждали биографию Тимофея и фотографии, которые выкладывает Московский зоопарк, сообщает «Газета.ru».

В пятёрке самых обсуждаемых кошачьих также оказались домашняя пума Месси, пантера Луна и сфинкс Мэни. Основная часть новостных сюжетов касается привычек питомцев, их хозяев и условий их содержания. В числе других популярных животных в СМИ — амурский тигр Тихон из Центра воспроизводства редких видов, рыси Чип и Гайка и дальневосточный леопард Мизер из Московского зоопарка.

Тест: Соберите своего идеального кота, а мы расскажем самую потаённую тайну вашего характера
Тест: Соберите своего идеального кота, а мы расскажем самую потаённую тайну вашего характера

Кроме этого кошачьих поздравила и компания BMW. Там показали, зачем в их машинах камера заднего вида, — оказалось, для наблюдения за котами. Видео появилось в официальном аккаунте бренда.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Животные
  • СМИ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar