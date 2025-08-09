Вас понюхали: В BMW показали, зачем в машинах на самом деле нужна камера заднего вида
В BMW показали, зачем в их машинах камера заднего вида — оказалось, для наблюдения за котами. Видео появилось в официальном аккаунте бренда в соцсетях.
Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bmw
Аккаунт опубликовал забавный ролик, демонстрирующий неожиданное применение камеры заднего вида в автомобилях. Вместо привычного парковочного ассистента камера запечатлела резвящихся котов.
На видео пушистые непоседы играют, валяются и исследуют пространство за машиной, совершенно не подозревая, что за ними наблюдают. Такой креативный пост бренд приурочил к Международному дню кошек, который отмечается 8 августа.
Ранее ветеринары Москвы перечислили самые необычные клички, которые горожане выбирают для своих кошек. В список вошли такие оригинальные варианты, как Ларс фон Триер, Тортик, Пончик Бубликович, Суши и Физик. Однако, как отмечают эксперты, большинство владельцев остаются верны традиционным именам. Также популярны клички, ассоциирующиеся с дикими животными, — Тигр, Тигран или Лев.
