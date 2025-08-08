От Физика до Суши: Ветеринары в День кошек назвали самые необычные клички московских питомцев
Ларс Фон Триер и Тортик стали самыми экзотическими именами для кошек
Обложка © freepik/ArthurHidden
Столичные ветеринары составили список самых необычных кличек, которые москвичи дают своим котам. Среди экзотических вариантов оказались Ларс фон Триер, Тортик, Пончик Бубликович, Суши и Физик. Об этом сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы.
«Врачи отмечают, что московские котовладельцы куда более консервативны в выборе кличек, чем хозяева собак», — говорится в сообщении.
По данным специалистов, большинство предпочитает классические имена — Муся, Барсик, Мурка и Маркиз. Некоторые называют питомцев в честь крупных хищников — Тигр, Тигран или Лев. Также встречаются оригинальные варианты вроде Тимофея Котофеевича и Кис-Мяу. В каждом округе столицы живут коты по имени Бегемот и Бонифаций, реже встречаются Матроскины и Леопольды.
Ранее Life.ru писал, что уход за домашним животным в Москве и других регионах может значительно различаться по затратам. Расходы зависят от множества факторов, таких как вид животного, его размер, порода и специфика ухода, причём содержание собак обычно требует больших затрат, чем кошек.