От Физика до Суши: Ветеринары в День кошек назвали самые необычные клички московских питомцев

Столичные ветеринары составили список самых необычных кличек, которые москвичи дают своим котам. Среди экзотических вариантов оказались Ларс фон Триер, Тортик, Пончик Бубликович, Суши и Физик. Об этом сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы.

«Врачи отмечают, что московские котовладельцы куда более консервативны в выборе кличек, чем хозяева собак», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, большинство предпочитает классические имена — Муся, Барсик, Мурка и Маркиз. Некоторые называют питомцев в честь крупных хищников — Тигр, Тигран или Лев. Также встречаются оригинальные варианты вроде Тимофея Котофеевича и Кис-Мяу. В каждом округе столицы живут коты по имени Бегемот и Бонифаций, реже встречаются Матроскины и Леопольды.