Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 13:27

От Физика до Суши: Ветеринары в День кошек назвали самые необычные клички московских питомцев

Ларс Фон Триер и Тортик стали самыми экзотическими именами для кошек

Обложка © freepik/ArthurHidden

Обложка © freepik/ArthurHidden

Столичные ветеринары составили список самых необычных кличек, которые москвичи дают своим котам. Среди экзотических вариантов оказались Ларс фон Триер, Тортик, Пончик Бубликович, Суши и Физик. Об этом сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы.

«Врачи отмечают, что московские котовладельцы куда более консервативны в выборе кличек, чем хозяева собак», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, большинство предпочитает классические имена — Муся, Барсик, Мурка и Маркиз. Некоторые называют питомцев в честь крупных хищников — Тигр, Тигран или Лев. Также встречаются оригинальные варианты вроде Тимофея Котофеевича и Кис-Мяу. В каждом округе столицы живут коты по имени Бегемот и Бонифаций, реже встречаются Матроскины и Леопольды.

«Милейший бандит!» Оксана Самойлова завела енота по кличке Педро
«Милейший бандит!» Оксана Самойлова завела енота по кличке Педро

Ранее Life.ru писал, что уход за домашним животным в Москве и других регионах может значительно различаться по затратам. Расходы зависят от множества факторов, таких как вид животного, его размер, порода и специфика ухода, причём содержание собак обычно требует больших затрат, чем кошек.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar