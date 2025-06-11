В Московском зоопарке раскрыли секрет сезонной диеты похудевшего манула Тимофея
Акулова: Манул Тимофей похудел к лету для поддержания обмена веществ
Манул Тимофей. Обложка © VK / Московский зоопарк
Манул Тимофей из Московского зоопарка практически в два раза похудел к лету для того, чтобы поддерживать нормальный обмен веществ. Об этом сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова. По её словам, процесс разжировки проходил размеренно на протяжении всей весны.
«У всех животных, живущих в регионах, где холодные зимы, наблюдается сезонная динамика веса. К зиме они набирают, к лету сбрасывают. Манулов это тоже касается, поскольку в их природных местообитаниях — степях и плоскогорьях Центральной Азии — резко континентальный климат, с жарким летом и холодной зимой. Их организм эволюционно приспособлен к таким изменениям, и если не обеспечивать динамику веса, то будет нарушен обмен веществ», — подчеркнула Акулова в беседе с «Газетой.ru».
Директор зоосада уточнила, что зажировка и разжировка — это не разовый процесс, а плавные колебания в течение всего года. По её словам, в этот период у манула менялся не рацион, а количество корма. Акулова рассказала, что зверь круглогодично питается тушками перепёлок, лабораторных крыс и морских свинок. В конце лета и осенью количество корма увеличивают, из-за чего манул набирает килограммы.
Напомним, ранее стало известно, что манул Тимофей из Московского зоопарка завершил разжировку. Теперь зверь весит 3,7 килограмма. Через день у Манула двухразовое питание, в остальные дни его кормят один раз в день, вес среднесуточной порции — примерно 350 грамм.