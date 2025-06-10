К лету готов: Манул Тимофей из Московского зоопарка разжировался до 3,7 кг

Манул Тимофей из Московского зоопарка успешно завершил процесс разжировки к лету и теперь весит 3,7 кг. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Символ Московского зоопарка снова с лёгкостью продемонстрировал чудеса набора веса зимой и последующего его сбрасывания к летнему сезону. Сейчас палласов кот весит всего 3,7 кг», — рассказали в зоопарке.

Тимофей Манул. Видео © Telegram / Московский зоопарк

С началом лета Тимофей активно радует посетителей. Он часто выходит на прогулки утром, днём и вечером. Также котику нравится нежиться на солнце на верхней полке своего вольера. В дождливую погоду манул предпочитает укрываться в домике, где тепло и сухо. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова добавила, что Тимофея кормят шесть дней в неделю, оставляя один день для разгрузки.

«Через день у палласова кота двухразовое питание, в остальные дни его кормят один раз в день, вес среднесуточной порции составляет примерно 350 грамм. Сотрудники Московского зоопарка стараются выкладывать еду для манула в разное время, чтобы мотивировать Тимошу чаще выходить на обход территории и искать «добычу». Кроме веса изменился и «наряд» Тимофея — его шерсть к летнему сезону стала менее плотной, по сравнению с зимним облачением», — сказала Акулова.