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11 апреля, 23:00

В Барнаульском зоопарке родились четыре бенгальских тигрёнка

Новорожденные тигрята с мамой. Обложка © Telegram / Барнаульский зоопарк

Новорожденные тигрята с мамой. Обложка © Telegram / Барнаульский зоопарк

Сразу четыре бенгальских тигрёнка родились в Барнаульском зоопарке. Малыши появились у пары тигров Маяка и Фифы — это уже второй их приплод. Сейчас детёныши весят от 800 до 1600 граммов при длине тела около 30 сантиметров.

Новорождённые тигрята. Видео © Telegram / Барнаульский зоопарк

Глаза у тигрят ещё не открылись, пока они ориентируются исключительно на слух и запах. Зрение у них появится через неделю или две после рождения. Отметим, что в дикой природе белые бенгальские тигры встречаются крайне редко и считаются исчезающим видом — их численность в мире составляет от 2,5 до 3 тысяч.

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А в Московском зоопарке тем временем начал разжировку манул Тимофей. Символ зверинца вступил в фазу активного сброса веса. За зиму он похудел с 7 до 5 кг, чему способствовала тёплая столичная погода, позволившая ему чаще появляться перед посетителями.

Лия Мурадьян
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