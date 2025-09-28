Врач назвала Life.ru пять продуктов, чаще всего провоцирующих аллергию

Некоторые привычные продукты могут вызвать резкую реакцию организма, сопровождающуюся высыпаниями, зудом, болями в животе и даже проблемами с дыханием. Детский врач-аллерголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Юлия Радчик рассказала о продуктах, которые чаще всего провоцируют аллергии у россиян.

По словам эксперта, коровье молоко и яичные белки занимают лидирующие позиции среди аллергенов. Казеин и сывороточные белки (лактоглобулин и лактоальбумин) в молоке могут вызвать колики, высыпания и даже анафилаксию, овальбумин в яйцах провоцирует сходные реакции. Аллергия на молоко встречается у 3–5% детей и 1–2% взрослых, на яйца — у 1–2% детей, и значительно реже у взрослых.

Как отметила специалист, орехи, особенно арахис, способны вызывать острые реакции: отёки, высыпания, сильный зуд и анафилаксию. Примерно 1% взрослого населения и до 2–3% детей подвержены такой чувствительности. Рыба и морепродукты содержат белки, такие как парвальбумин, которые могут провоцировать серьёзные кожные и респираторные реакции. Аллергия встречается у 1–2% населения, причём риск проявлений увеличивается с возрастом.

Пшеница может вызывать аллергические реакции, а также заболевание — целиакию (непереносимость глютена). Главный аллерген — глютен и сопутствующие белки, например глиадин, вызывающие кожные проявления, боли в животе и нарушения дыхания. Аллергия на пшеницу встречается у 0,5–1% людей. Кроме того, аллергию могут вызывать цитрусовые, шоколад, некоторые ягоды, фрукты и овощи.

Сахар и алкоголь могут оказывать влияние на проявление аллергий, хотя сами по себе они не являются аллергенами. Избыточное потребление сахара может привести к воспалительным процессам в организме, что может усугублять симптомы аллергии. Сахар может также снижать способность организма справляться с воспалениями и токсинами, что может сделать аллергию более выраженной. Юлия Радчик Детский врач-аллерголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

По словам врача, алкоголь расширяет сосуды, повышает проницаемость сосудистых стенок и облегчает выброс гистамина и других веществ, участвующих в аллергических реакциях. Кроме того, напитки могут содержать сульфиты и другие консерванты, которые сами по себе являются потенциальными аллергенами.

Собеседница Life.ru подчёркивает, пищевая аллергия требует серьёзного подхода и нередко вмешательства специалистов. Осознание того, какие продукты вызывают реакции, как они действуют на организм и какие факторы могут усиливать симптомы, помогает людям минимизировать риски осложнений.