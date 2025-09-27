Руки прочь: Врач предупредила о последствиях привычки тереть глаза

Привычка тереть глаза способна спровоцировать серьёзные повреждения, воспалительные процессы и ухудшение зрения. Об этом сообщила «Газете.ru» врач-офтальмолог Кристина Горбачёва.

Специалист пояснила, что регулярное трение повреждает поверхность роговицы. Это приводит к ощущению песка в глазах, нечёткому зрению, покраснению и дискомфорту, что требует лечения.

На коже рук находится много бактерий, поэтому прикосновения к глазам повышают риск занесения инфекции. Это может вызвать конъюнктивит или блефарит. Для тех, кто носит линзы, риск особенно высок, так как инфекция под линзой приводит к серьёзному воспалению роговицы.

Примечательно, что при аллергии трение глаз только усиливает зуд, создавая порочный круг. Оно также провоцирует стремительное развитие воспалительных процессов, а аллергены с рук могут усугубить состояние ещё больше.

Сильное и частое трение может истончить роговицу и спровоцировать развитие кератоконуса — болезни, при которой форма роговицы меняется и зрение падает. У людей после лазерной коррекции это особенно опасно. Кроме того, длительное давление на глаза в течение многих лет может повысить риск развития глаукомы.

Врач Горбачёва советует обратить внимание на такие симптомы, как чувство инородного тела, слезотечение, боль или светобоязнь. Если зрение ухудшилось, появилась сильная боль, выделения или нет улучшения за день, нужно срочно обратиться к врачу.

Чтобы избавиться от привычки, рекомендуется использовать увлажняющие капли, делать прохладные компрессы при зуде и промывать глаза физраствором. Если дискомфорт не проходит, необходимо показаться специалисту.

Ранее Life.ru рассказывал, что полная пересадка глаза невозможна. Проблема связана с невероятно сложным восстановлением зрительного нерва. Он состоит из миллиона тонких волокон, предсказать поведение которых просто невозможно. Операция может пройти успешно, а дальше организм просто не захочет делать свою часть работы.