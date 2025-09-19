Владимир Путин
19 сентября, 01:00

От отёков до сухости: Врач рассказала, чем охлаждающие маски опасны для глаз

Врач Радина: Охлаждающие маски для глаз портят зрение

Охлаждающие маски для глаз являются достаточно старым способом ухода, который помогает немного подтянуть кожу и придать свежий вид благодаря спазму сосудов, уменьшению отёчности и временному снижению активности сальных желёз. Однако врач-терапевт, дерматолог Кристина Радина в беседе с Life.ru предупредила, что переохлаждение может привести к обморожению кожи и повреждению нервных окончаний.

Резкие перепады температуры могут вызвать ломкость капилляров, особенно у людей с розацеа или куперозом, а длительное использование способно нарушить липидный барьер кожи, приводя к сухости и шелушению. Специалист рекомендовала проверять состав масок на гипоаллергенность, чтобы избежать раздражений.

Что касается глаз, холод уменьшает отёчность век и снимает напряжение, усталость. Он расслабляет мышцы вокруг глаз и снимает спазмы аккомодации, которые возникают при длительной работе за экраном. Однако слишком тугая маска может нарушить кровоток и вызвать временное затуманивание зрения.

Кристина Радина

Врач-терапевт, дерматолог

Частое и длительное воздействие холода вызывает спазм сосудов, снижая кровоснабжение глазных тканей, что может привести к ухудшению микроциркуляции, сухости и раздражению глаз, а также спровоцировать воспалительные процессы.

«Чтобы избежать негативных последствий, маски нужно использовать не более 10–15 минут, соблюдать гигиену и консультироваться с офтальмологом при наличии проблем со зрением», — заключила Радина.

А ранее офтальмолог рассказала, когда следует проводить лазерную коррекцию зрения. Ни весенняя аллергия, ни летний зной, ни зимний мороз не сравнятся с тем умиротворяющим комфортом, который подарит осенняя пора.

Ольга Годуненко
