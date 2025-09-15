Офтальмолог объяснила, почему полная пересадка глаза невозможна

Полная пересадка глаза остается недостижимой для современной медицины задачей из-за колоссальной сложности восстановления зрительного нерва. О реальных и перспективных технологиях восстановления зрения, доступных сегодня, рассказала РИАМО эксперт офтальмологического центра «Зрение» Кристина Горбачёва.

Главным препятствием для трансплантации всего органа является зрительный нерв, состоящий из миллионов тончайших волокон, которые восстанавливаются после повреждения. Даже в единичных случаях успешного анатомического приживления глаза зрение к пациенту не возвращалось.

«Есть и другие проблемы. Например, сетчатка (оболочка, которая выстилает глаз изнутри и отвечает за переработку света в нервный импульс) требует постоянного кровоснабжения, и при длительном его отсутствии её работа может не восстановиться. Глаз также очень чувствителен к чужеродным тканям: без иммуносупрессии (специальных препаратов, подавляющих иммунный ответ) высок риск отторжения трансплантата. Дополнительная трудность связана с согласованностью движений обоих глаз: нарушение этого механизма приводит к двоению и потере стереозрения», — рассказала эксперт.

Вместо тотальной трансплантации офтальмохирургия уже давно и успешно пересаживает отдельные ткани, в первую очередь роговицу, для восстановления зрения после травм, ожогов или при таких заболеваниях, как кератоконус. В зависимости от диагноза возможна пересадка как всего слоя, так и его отдельных частей.

В качестве донорского материала сегодня чаще используют человеческие ткани, реже — кератопротез, однако разработка искусственной роговицы считается перспективным направлением из-за высоких рисков отторжения донорского трансплантата.