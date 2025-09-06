Сезон обострений: Life.ru выяснил, как уберечь зрение в период простуд и дождей

С приходом осенней поры число обращений к окулистам увеличивается. Врач-офтальмолог научно-клинического центра №3 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Ольга Поспелова рассказала Life.ru, что чаще всего пациенты сталкиваются с обострениями хронических заболеваний век и роговицы, а также с первичными воспалениями. Наибольшую активность проявляют блефариты и кератиты, включая герпетические формы.

Поспелова отметила, что блефарит характеризуется покраснением ресничного края, зудом и ощущением песка в глазах. При хроническом течении деформация век провоцирует слезотечение, дискомфорт и снижение остроты зрения. Для поддержания длительной ремиссии необходим регулярный уход и соблюдение назначенного лечения.

Чтобы избежать блефаритов, важно тщательно смывать косметику, не пользоваться чужой или просроченной косметикой, не тереть глаза, особенно в общественных местах. При хроническом воспалении врач может рекомендовать обработку век специальными салфетками, что помогает нормализовать работу желёз и предотвратить ячмень и халазион. Ольга Поспелова Врач-офтальмолог научно-клинического центра №3 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского

Кроме того, осень сопровождается нестабильным атмосферным давлением, что особенно сказывается на пациентах с гипертонией. Резкие скачки давления способны вызвать сосудистые осложнения на глазном дне, включая окклюзии и кровоизлияния, способные привести к потере зрения. Контроль артериального давления, уровня сахара и холестерина становится важной профилактической мерой, подчёркивает врач.

Многие пациенты с близорукостью в этот период выбирают мягкие контактные линзы вместо очков, чтобы избежать запотевания и осадков на стёклах. Дождевые капли редко попадают на линзы, а при необходимости их можно увлажнять специальными каплями по рекомендации специалиста. Однако неправильное использование контактных изделий повышает риск кератита — воспаления роговицы, опасного для зрения. При появлении слезотечения, светобоязни, покраснения или ухудшения зрения следует немедленно обратиться к офтальмологу.

«Для сохранения здоровья глаз осенью достаточно соблюдать простые правила: полноценный сон, зрительный режим, физическая активность (например, прогулки в парке, одеваясь по погоде), гигиена, особенно при использовании контактных линз. При признаках ОРВИ лучше носить очки, а не мягкие контактные линзы. Сбалансированное питание с овощами осеннего сезона, такими как тыква и морковь, поможет благодаря содержанию лютеина и зеаксантина — полезных для глаз веществ», — заключила Поспелова.