Названы пять лайфхаков, которые снижают риск развития деменции

Деменция представляет собой синдром, сопровождающий ряд неврологических заболеваний, а не отдельный диагноз. Кирилл Прощаев, врач-гериатр, рассказал, как снизить риски её развития с помощью корректировки образа жизни.

Специалист подчеркнул, что ключевую роль в профилактике когнитивных нарушений играют непрерывное обучение, сбалансированное питание и регулярная физическая активность. Эти факторы способствуют увеличению когнитивного резерва мозга, что отодвигает возможное проявление симптомов.

«Средиземноморский тип питания демонстрирует корреляцию с более поздним началом и мягким течением деменции. Овощи, фрукты и рыба обеспечивают мозг необходимыми витаминами и жирными кислотами, ограничение красного мяса и сахара снижает риски сосудистых патологий», — пояснил Прощаев в разговоре со Здоровьем Mail.

Эксперт рекомендует адаптировать принципы средиземноморской диеты к местным продуктам — например, заменить морскую рыбу речной, а импортные фрукты сезонными овощами. Также критически важны регулярные физические нагрузки: не менее 300 минут аэробной активности умеренной интенсивности и 90 минут силовых тренировок в неделю.

Отдельное внимание профессор уделил качеству сна, указав, что хронический недосып повышает риск деменции на 30% после 50 лет. Он советует отказаться от использования гаджетов перед сном из-за синего света, подавляющего выработку мелатонина.

Для поддержания когнитивных функций важно осваивать новые навыки с практическим применением и участвовать в социальной активности, такой как книжные клубы. Не менее важен контроль базовых показателей здоровья: артериального давления, уровня сахара и холестерина, а также коррекция нарушений зрения и слуха.

Прощаев рекомендует регулярно проходить диспансеризацию и самостоятельно отслеживать ключевые индикаторы здоровья, включая расчёт индекса массы тела, нормальные значения которого находятся в диапазоне 18–24,9 кг/м².