«Прямая дорога к деменции»: Врач объяснил, как соль влияет на работу мозга

Избыточное потребление соли негативно сказывается на работе мозга, предупреждают специалисты. Врач-диетолог и терапевт Эльвира Фесенко рассказала, что излишнее количество натрия ухудшает питание клеток мозга, способствует повышению артериального давления и провоцирует развитие сосудистой деменции.

«Когда соли слишком много, сосуды сужаются. Это напрямую влияет на кровоснабжение головного мозга. В какой-то момент начинается кислородное голодание. Оно может развиваться медленно и почти незаметно — но со временем приводит к снижению памяти, концентрации внимания, скорости реакции. <...> Это прямая дорога к сосудистой деменции», — цитирует специалиста «Газета.ru».

Фесенко подчеркнула, что пожилые люди особенно подвержены риску повреждения мозга вследствие употребления избыточного количества соли. Она напомнила рекомендации Всемирной организации здравоохранения ограничить суточное потребление соли пятью граммами, отметив, что россияне зачастую превышают этот показатель вдвое и даже втрое.

Специалист обратила внимание на скрытые источники поступления соли в организм, такие как хлебобулочные изделия, сыры, колбасные продукты и готовые блюда. Важно помнить, добавила врач, что постоянное употребление соленой пищи формирует привыкание организма и искажает восприятие вкуса, заставляя увеличивать потребление соли. Кроме проблем с сердцем и сосудами, натрий оказывает негативное влияние на суставы, желудок и почки, вызывая воспаления