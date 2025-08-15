Россияне стали чаще проходить гастро- и колоноскопию. Всё из-за белого порошка

Российские пациенты стали чаще проходить колоноскопию из-за нехватки контрастного препарата для рентгена ЖКТ. Об этом пишет Mash.

Дело в сульфате бария (сернокислой соли бария), включённым в список жизненно необходимых лекарств. Этот белый порошок используется, как рентгеноконтрастное вещество, — он позволяет визуализировать желудок и пищевод на рентгеновских снимках.

Единственный российский производитель препарата — компания «Випс-мед» — в начале года остановила выпуск из-за переезда на новую площадку. Возобновить производство планируют только в ноябре 2025 года, после получения лицензии.

Как отмечает телеграм-канал, запасы сульфата бария полностью закончились ещё в марте. Особенно остро дефицит ощущается в Брянске, Уфе, Крыму, Ульяновске и Самаре. Это привело к массовым отменам исследований и задержкам диагностики. Врачи вынуждены чаще направлять пациентов на гастро- и колоноскопию, однако эти методы не могут полноценно заменить рентген с контрастом при обследовании тонкого кишечника.