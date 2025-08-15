Россияне стали чаще проходить гастро- и колоноскопию. Всё из-за белого порошка
Mash: В РФ стали чаще проходить колоноскопию из-за дефицита сульфата бария
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House
Российские пациенты стали чаще проходить колоноскопию из-за нехватки контрастного препарата для рентгена ЖКТ. Об этом пишет Mash.
Дело в сульфате бария (сернокислой соли бария), включённым в список жизненно необходимых лекарств. Этот белый порошок используется, как рентгеноконтрастное вещество, — он позволяет визуализировать желудок и пищевод на рентгеновских снимках.
Единственный российский производитель препарата — компания «Випс-мед» — в начале года остановила выпуск из-за переезда на новую площадку. Возобновить производство планируют только в ноябре 2025 года, после получения лицензии.
Как отмечает телеграм-канал, запасы сульфата бария полностью закончились ещё в марте. Особенно остро дефицит ощущается в Брянске, Уфе, Крыму, Ульяновске и Самаре. Это привело к массовым отменам исследований и задержкам диагностики. Врачи вынуждены чаще направлять пациентов на гастро- и колоноскопию, однако эти методы не могут полноценно заменить рентген с контрастом при обследовании тонкого кишечника.
Ранее Life.ru рассказывал о проблемах с наличием вакцины от менингококка. Недавно в России зафиксировали вспышку этого недуга. На этом фоне главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов призвал сделать вакцинацию от болезни обязательной. К сожалению, пока что это сложно реализовать из-за трудностей с поставками необходимого препарата из-за границы.