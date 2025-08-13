Смерть за 4 часа: Россиян предупредили об опасности менингококка на фоне вспышки болезни
Врач Осипов призвал сделать вакцинацию от менингококка обязательной в России
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов бьёт тревогу из-за вспышки менингококка в России. По его словам, вакцинацию от болезни необходимо сделать обязательной. Однако на данный момент ситуация осложняется проблемами с логистикой импортного препарата.
«Сейчас используется вакцина иностранная. И, может быть, одна из причин того, что не вводится в национальный календарь, это то, что вакцина иностранная, дорогостоящая и, соответственно, логистика сложная» — отметил заслуженный врач России.
По его словам, ФМБА уже проводит клинические испытания российской вакцины, которая в 2027 году может выйти в гражданский оборот. Власти рассматривают вопрос о включении отечественного препарата в национальный календарь обязательных прививок, подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».
Эксперт объяснил, что заболевание поддаётся лечению крайне тяжело. Менингококк может вызывать поражение сердечно-сосудистой системы и нарушать свёртываемость крови. Самым опасным является менингококковый менингит, из-за которого пациент может умереть в течение 3-4 часов с момента появления первых симптомов. При этом возникают септические состояния, кровоизлияния в надпочечники и надпочечниковая недостаточность. В целом проявления недуга очень разнообразны и представляют серьёзную опасность.
Ранее инфекционисты сделали срочное заявление на фоне вспышки менингококка в России. По их данным, с начала 2025 года в РФ выявили 1,2 тыс. случаев менингококковой инфекции, что вдвое больше, чем за весь прошлый год. Однако Минздрав, похоже, не видит угрозы во вспышке менингококка.