Смерть за 4 часа: Россиян предупредили об опасности менингококка на фоне вспышки болезни

Главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов бьёт тревогу из-за вспышки менингококка в России. По его словам, вакцинацию от болезни необходимо сделать обязательной. Однако на данный момент ситуация осложняется проблемами с логистикой импортного препарата.

«Сейчас используется вакцина иностранная. И, может быть, одна из причин того, что не вводится в национальный календарь, это то, что вакцина иностранная, дорогостоящая и, соответственно, логистика сложная» — отметил заслуженный врач России.

По его словам, ФМБА уже проводит клинические испытания российской вакцины, которая в 2027 году может выйти в гражданский оборот. Власти рассматривают вопрос о включении отечественного препарата в национальный календарь обязательных прививок, подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».

Эксперт объяснил, что заболевание поддаётся лечению крайне тяжело. Менингококк может вызывать поражение сердечно-сосудистой системы и нарушать свёртываемость крови. Самым опасным является менингококковый менингит, из-за которого пациент может умереть в течение 3-4 часов с момента появления первых симптомов. При этом возникают септические состояния, кровоизлияния в надпочечники и надпочечниковая недостаточность. В целом проявления недуга очень разнообразны и представляют серьёзную опасность.